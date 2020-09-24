Ани Лорак в алом топе и блейзере «с чужого плеча» устроила дефиле на улицах города

Лорак выстроила образ вокруг укороченных джинсов-бойфрендов из светлого денима. В рифму к ним артистка подобрала облегающий топ с нескромным декольте в ультраярком пламенно-красном оттенке. Поверх него — блейзер гиперобъемного силуэта в модном тауповом цвете, который на хрупких плечах исполнительницы смотрится максимально эффектно. Соединили союз бежевые ботильоны с открытым мыском и на шпильках, в которых звезда уже неоднократно покоряла просторы Instagram. Финальные штрихи — вместительная сумка из черной лакированной кожи, крупные солнцезащитные очки и массивное колье-цепь. «Солнце внутри и снаружи» — прокомментировала публикацию Ани Лорак.