Лолита Милявская сменила стрижку в день своего 57-летия: «Полный рок-н-ролл!»
Фото: @lolitamilyavskaya / Instagram
14 ноября свой день рождения отмечает популярная эстрадная певица Лолита Милявская. В честь 47-летия звезда решила сменить имидж и сделала новую стрижку — теперь у Лолиты короткий дерзкий боб. Певица осталась в восторге от нового образа и разместила праздничное видео в Stories на своей странице в Instagram. Вместе со стилистом звезда продемонстрировала результат в Сети и подчеркнула, что теперь она: «Полный рок-н-ролл!» и полна сил для творчества. Только недавно похудевшая после пятого развода Лолита Милявская вновь блеснула точеной фигурой. Певица записала обращение к поклонникам, позируя в вечернем сверкающем платье с шикарным декольте, с ярким макияжем и в украшениях.
В последнее время Лолита сильно похудела. Возможно, дело в новом возлюбленном певицы, о котором она рассказала ранее. Милявская призналась, что после развода со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым, у нее появился поклонник. Пара пока не живет вместе. Лолита называет его достойным и богатым человеком. Никаких подробностей певица не раскрывает, но рассказала, что в случае, если новый избранник позовет ее замуж, она с удовольствие ответит «Да».
Фото: @lolitamilyavskaya / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Лолита Милявская в сверкающем платье с декольте обратилась к поклонникам: «Я очень расстроена». Артистка сообщила о переносе своих концертов на Дальнем Востоке.
Фото и видео: @lolitamilyavskaya / Instagram
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