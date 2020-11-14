Лолита Милявская сменила стрижку в день своего 57-летия: «Полный рок-н-ролл!»

14 ноября свой день рождения отмечает популярная эстрадная певица Лолита Милявская. В честь 47-летия звезда решила сменить имидж и сделала новую стрижку — теперь у Лолиты короткий дерзкий боб. Певица осталась в восторге от нового образа и разместила праздничное видео в Stories на своей странице в Instagram. Вместе со стилистом звезда продемонстрировала результат в Сети и подчеркнула, что теперь она: «Полный рок-н-ролл!» и полна сил для творчества. Только недавно похудевшая после пятого развода Лолита Милявская вновь блеснула точеной фигурой. Певица записала обращение к поклонникам, позируя в вечернем сверкающем платье с шикарным декольте, с ярким макияжем и в украшениях.