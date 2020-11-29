Светлана Лобода блеснула в боди из пайеток и показала бесконечные ноги: «Шикарна!»

К слову, недавно мы писали, как Светлана Лобода в топе «танцовщицы фламенко» произвела фурор в Сети. Светлана Лобода проводит время на отдыхе и дразнит поклонников солнечными фото в коротких топах и эффектных купальниках. Серия свежих селфи 38-летней певицы произвела фурор в Сети: поклонники не жалели комплиментов.

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