Светлана Лобода блеснула в боди из пайеток и показала бесконечные ноги: «Шикарна!»
Фото: @lobodaofficial / Instagram
Светлана Лобода продемонстрировала идеальные формы и покорила своих поклонников в шикарном боди из пайеток с разрезами в винтажном стиле. Под эффектный наряд певица надела колготки с принтом, туфли на высоком каблуке и несколько украшений на шею. Под снимком Светлана написала: «А теперь маленькая пауза перед большим взрывом. Двое суток снимали новый видеоклип. и мне кажется, я знаю чего вы хотите ))) Какой видеть меня дальше ...Так какой же ? Какую Lo вы любите? Если угадаешь мой следующий образ , подарю своё любимое украшение ... сниму его с себя и подарю. И пусть он станет твоим амулетом... навсегда».
Пользователи Сети остались в восторге от новых фото певицы и написали в Сети десятки комментариев: «Шикарна!», «Лучшая», «Вауууу, Свет, ну ты крашиха вообще», «Таинственный, сексуальный образ», «Милая , воздушная но при этом с остринкой. По костюму трудно понять , но похоже на танцовщицу. Не понятно , если честно», «Богиня», «Светлана Сергеевна, полегче!», «Как вообще можно угадать ваш образ? Каждый клип по несколько новых образов и все разные», «Огонь как всегда. Революция!», «Суперзвезда».
Фото: @lobodaofficial / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Светлана Лобода в топе «танцовщицы фламенко» произвела фурор в Сети. Светлана Лобода проводит время на отдыхе и дразнит поклонников солнечными фото в коротких топах и эффектных купальниках. Серия свежих селфи 38-летней певицы произвела фурор в Сети: поклонники не жалели комплиментов.
А вам понравился образ Светланы Лободы? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото и видео: @lobodaofficial / Instagram
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