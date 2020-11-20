«Фигура — мечта»: Светлана Лобода блеснула в шикарном винтажном купальнике
Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru
Светлана Лобода продемонстрировала идеальные формы и покорила своих поклонников в шикарном купальнике в винтажном стиле. У купального костюма стильный высокий низ и цветочный принт на светлом бежевом фоне.
Роскошная певица по традиции не осталась незамеченной и получила множество комплиментов от своих поклонников:
«Фигура — мечта», «Прекрасная певица, хорошая мама и большая красавица!!!», «Моя красоточка», «Отдохнувшая и красивая», «Ну что за Светлана! На вас все шикарно», «Такая молодая, просто девчонка... И такая прелестная!)))», «Очень роскошно и удобно загораете! Купальник — шик», «Роскошь должна быть на роскошном человеке», «Все выше и выше, до самого неба, снесло мою крышу, когда вижу ваши фото. Такая шикарная!», «Потрясающая женщина», «Ах, какая шикарная фигура», «Вы великолепны, Светлана Сергеевна».
Подписчики не забыли напомнить своей любимице, что с нетерпением ждут выхода ее нового альбома и советуют заканчивать с отдыхом и приступить к работе.
Ранее Светлана устроила домашнюю вечеринку в шикарном наряде — эффектном ультракоротком платье с блестками и буквально свела с ума своих поклонников.
Фото и видео: Instagram Светланы Лободы
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