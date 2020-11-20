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«Фигура — мечта»: Светлана Лобода блеснула в шикарном винтажном купальнике

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Светлана Лобода в винтажном купальнике

Фото: www.instagram.com/lobodaofficial/?hl=ru

Певица получила массу комплиментов от поклонников.

Светлана Лобода продемонстрировала идеальные формы и покорила своих поклонников в шикарном купальнике в винтажном стиле. У купального костюма стильный высокий низ и цветочный принт на светлом бежевом фоне.

Роскошная певица по традиции не осталась незамеченной и получила множество комплиментов от своих поклонников:

«Фигура — мечта», «Прекрасная певица, хорошая мама и большая красавица!!!», «Моя красоточка», «Отдохнувшая и красивая», «Ну что за Светлана! На вас все шикарно», «Такая молодая, просто девчонка... И такая прелестная!)))», «Очень роскошно и удобно загораете! Купальник — шик», «Роскошь должна быть на роскошном человеке», «Все выше и выше, до самого неба, снесло мою крышу, когда вижу ваши фото. Такая шикарная!», «Потрясающая женщина», «Ах, какая шикарная фигура», «Вы великолепны, Светлана Сергеевна».

Подписчики не забыли напомнить своей любимице, что с нетерпением ждут выхода ее нового альбома и советуют заканчивать с отдыхом и приступить к работе.

Ранее Светлана устроила домашнюю вечеринку в шикарном наряде — эффектном ультракоротком платье с блестками и буквально свела с ума своих поклонников.

Фото и видео: Instagram Светланы Лободы

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