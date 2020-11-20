«Фигура — мечта»: Светлана Лобода блеснула в шикарном винтажном купальнике

Светлана Лобода продемонстрировала идеальные формы и покорила своих поклонников в шикарном купальнике в винтажном стиле. У купального костюма стильный высокий низ и цветочный принт на светлом бежевом фоне.

Роскошная певица по традиции не осталась незамеченной и получила множество комплиментов от своих поклонников:

«Фигура — мечта», «Прекрасная певица, хорошая мама и большая красавица!!!», «Моя красоточка», «Отдохнувшая и красивая», «Ну что за Светлана! На вас все шикарно», «Такая молодая, просто девчонка... И такая прелестная!)))», «Очень роскошно и удобно загораете! Купальник — шик», «Роскошь должна быть на роскошном человеке», «Все выше и выше, до самого неба, снесло мою крышу, когда вижу ваши фото. Такая шикарная!», «Потрясающая женщина», «Ах, какая шикарная фигура», «Вы великолепны, Светлана Сергеевна».