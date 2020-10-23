«Огненная»: похудевшая Лобода похвасталась фигурой в блестящем пиджаке и лакированных брюках

Отметим, что светлые локоны давно стали визитной карточкой Светланы Лободы, но яркая и эксцентричная звезда никогда не была против смелых экспериментов. Недавно певица решила отрезать волосы и показать подписчикам своего Instagram новый имидж. Исполнительница появилась перед поклонниками с пышным каре. В 2012 году звезда уже пробовала похожую прическу, и фанаты положительно оценивали тот опыт. «Время перемен. Нравится? », — поинтересовалась у публики Лобода.

Светлана Лобода родилась в Украине, в обычной рабочей семье. Девочка с детства питала страсть к музыке и поступила в местную музыкальную школу. У певицы богатый творческий путь. Она успела побывать в составе группы «ВИА ГРА», представить на «Евровидении» свою родную страну в 2009 году и выпустить много успешных песен уже как сольная исполнительница. Светлана не замужем, но у нее есть две дочери — Евангелина и Тильда. Первая девочка появилась в отношениях с хореографом Андреем Царем. Отца второй дочери Светлана скрывает, но светские сплетники подозревают, что им является солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн. Сама исполнительница никак не комментирует эту информацию.