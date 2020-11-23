Светлана Лобода в топе «танцовщицы фламенко» произвела фурор в Сети

Лобода хвастается свежим золотистым загаром на фоне песчаного пляжа. На ней — эффектный белоснежный топ с драпировками и рукавами в стиле традиционного костюма для фламенко. Дополнили образ стильные солнцезащитные очки с фигурными оправами и декоративными змеями и целый комплект акцентных украшений. В яркий пляжный look органично вписались колье, совмещенные по принципу многослойности — нить жемчуга, цепи и подвески, а также броский браслет из кожи и металла.

Фолловеры осыпали звезду сотнями восторженных комплиментов и теплых слов. «Бомбическая!», «Зажигательная певица», «Милая, нежная», «Шикарная, нет слов!», «Очки просто пушка!», «Золотым солнцем согретая!», «Просто наслаждение», «Такая классная!», «Сногсшибательная, фантастическая блондинка!», «Богиня!», — пишут в комментариях. Не так давно Светлана Лобода устроила вечеринку в своей ванной и примерила эффектное мини-платье с пайетками. Подробнее читайте на Passion.ru.