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Светлана Лобода в топе «танцовщицы фламенко» произвела фурор в Сети

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Светлана Лобода показала стильный пляжный образ с топом цвета мела

Фото: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода проводит время на отдыхе и дразнит поклонников солнечными фото в коротких топах и эффектных купальниках. Серия свежих селфи 38-летней певицы произвела фурор в Сети: поклонники не жалели комплиментов.

Лобода хвастается свежим золотистым загаром на фоне песчаного пляжа. На ней — эффектный белоснежный топ с драпировками и рукавами в стиле традиционного костюма для фламенко. Дополнили образ стильные солнцезащитные очки с фигурными оправами и декоративными змеями и целый комплект акцентных украшений. В яркий пляжный look органично вписались колье, совмещенные по принципу многослойности — нить жемчуга, цепи и подвески, а также броский браслет из кожи и металла.

Фолловеры осыпали звезду сотнями восторженных комплиментов и теплых слов. «Бомбическая!», «Зажигательная певица», «Милая, нежная», «Шикарная, нет слов!», «Очки просто пушка!», «Золотым солнцем согретая!», «Просто наслаждение», «Такая классная!», «Сногсшибательная, фантастическая блондинка!», «Богиня!», — пишут в комментариях. Не так давно Светлана Лобода устроила вечеринку в своей ванной и примерила эффектное мини-платье с пайетками. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @lobodaofficial

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