Лиза Арзамасова в мини показала стройные спортивные ноги и собрала комплименты: «Шикарно выглядишь!»

«Супер Лиза», «Крутыш», «Лизонька, замечательный пейзаж и вы просто великолепно выглядите!», «Какое живописное место... Лиза, выглядишь шикарно!», «Какое эффектное фото», «Красивая фигура, прекрасная барышня, так приятно любоваться!», «Очень стильное и необычное получилось фото! Тишина, природа, стиль и очень красивая вы!», «Какой вид», «Лизонька, фото на фоне гор и моря получилось очень классным. Фотограф сделал свою работу на отлично», «Как всегда, хороша собой», — получила Лиза заслуженные комплименты.

Несколькими днями ранее Азамасову хвалили за селфи без косметики, за образ блондинки и идеальную фигуру.