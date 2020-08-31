Лиза Арзамасова в мини показала стройные спортивные ноги и собрала комплименты: «Шикарно выглядишь!»
Фото: Starface
Звезда «Папиных дочек» — 25-летняя Лиза Арзамасова впечатлила подписчиков живописным фото. В кадре Лиза в спортивной одежде (мини-шортах, кепке, кроссовках и повязанной на поясе рубашке) позировала на фоне красивой природы. Кого-то из поклонников обратил внимание на пейзаж, а кто-то — на спортивную форму актрисы и ее стройные ноги.
«Супер Лиза», «Крутыш», «Лизонька, замечательный пейзаж и вы просто великолепно выглядите!», «Какое живописное место... Лиза, выглядишь шикарно!», «Какое эффектное фото», «Красивая фигура, прекрасная барышня, так приятно любоваться!», «Очень стильное и необычное получилось фото! Тишина, природа, стиль и очень красивая вы!», «Какой вид», «Лизонька, фото на фоне гор и моря получилось очень классным. Фотограф сделал свою работу на отлично», «Как всегда, хороша собой», — получила Лиза заслуженные комплименты.
Несколькими днями ранее Азамасову хвалили за селфи без косметики, за образ блондинки и идеальную фигуру.
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой, кадр фильма «Папины дочки», Starface
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