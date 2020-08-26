25-летняя Лиза Арзамасова удивила фанатов фото без макияжа: «Так еще прекрасней»
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova/
25-летняя Лиза Арзамасова показала, как выглядит без косметики. В Instagram она опубликовала селфи, где позирует с «чистым» лицом и в светлой одежде.
«Впервые с детства в кадре работаю абсолютно без макияжа. Проект "Некрасивая". Вы просили разместить фотографию без косметики, а тут вам — "нате, пожалуйста" — целых несколько серий будет в таком вот виде! И кстати, оказалось — это так страшно сначала... Прям трусила. Мы же, девочки, сейчас в макияже, как в броне. Все время защищаемся. Нас такими видят только близкие, родители и любимые мужчины с утра пораньше. Я всегда восхищаюсь своими подругами и коллегами с чистыми лицами! А сама очень мало таких снимков выкладываю, так и тянется рука за тенями и тушью. Защитный блок. Макияж, как камуфляж. И вот сейчас я так благодарна съемочной группе за эту свободу!», — написала Арзамасова в микроблоге.
«Лиза, вы прекрасны и без макияжа», «Ты очень красивая», «Вы, Лизонька, красивы и восхитительны всегда! И без "брони", и в "броне", можете смело выкладывать, вам бояться нечего!», «Как девочка-подросток, но с шикарной фигурой», «Лиза, вы прелестны и выглядите превосходно и без макияжа! Дай вам бог оставаться такой долгие-долгие годы — яркой, юной, свежей!», «Так даже лучше», «Красивая», «Такая лапочка», — написали комплименты в комментариях.
В последние недели имя Лизы Арзамасовой не сходит с новостных лент из-за ее романа с Ильей Авербухом. Многие были удивлены отношениям 25-летней актрисы и 46-летнего фигуриста. «Папина дочка» после лавины критики поставила всех на место отметив, что нечего разводить истерики на пустом месте, потому что Луна на Землю не упала.
Фото и видео: Instagram Лизы Арзамасовой
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