25-летняя Лиза Арзамасова удивила фанатов фото без макияжа: «Так еще прекрасней»

25-летняя Лиза Арзамасова показала, как выглядит без косметики. В Instagram она опубликовала селфи, где позирует с «чистым» лицом и в светлой одежде.

«Впервые с детства в кадре работаю абсолютно без макияжа. Проект "Некрасивая". Вы просили разместить фотографию без косметики, а тут вам — "нате, пожалуйста" — целых несколько серий будет в таком вот виде! И кстати, оказалось — это так страшно сначала... Прям трусила. Мы же, девочки, сейчас в макияже, как в броне. Все время защищаемся. Нас такими видят только близкие, родители и любимые мужчины с утра пораньше. Я всегда восхищаюсь своими подругами и коллегами с чистыми лицами! А сама очень мало таких снимков выкладываю, так и тянется рука за тенями и тушью. Защитный блок. Макияж, как камуфляж. И вот сейчас я так благодарна съемочной группе за эту свободу!», — написала Арзамасова в микроблоге.