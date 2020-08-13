Звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова стала блондинкой и собрала комплименты поклонников

Новый образ «умницы» из сериала «Папины дочки» удивил ее поклонников. На то, что светлые пряди - всего лишь парик или «фотошоп», Лиза намекнула в посте: «Маски, которые мы выбираем. Это для вас чаще защитная реакция, производственная необходимость или признак нашего времени, в котором "без маски" не выжить? Возможно ли существовать максимально "прозрачно"? Нужно ли? Способны ли вы сами в общении и наблюдении рассмотреть под всем наносным - настоящую личность? Или со временем маски срастаются с личностью? Вопрос не про ложь и притворство, а про пристройки подачи себя в обществе, на работе, в общении. Есть ли в вашем кругу люди, которые знают вас максимально настоящими?»