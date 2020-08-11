Осиная талия и стройные ноги: «папина дочка» Лиза Арзамасова похвасталась фигурой в летних нарядах
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой
На этот раз звезда «Папиных дочек» опубликовала снимки, на которых она в джинсовых мини-шортах и завязанной под грудью рубашке рассекает морские волны верхом на гидроцикле.
На черно-белом фото Лиза продемонстрировала осиную талию в топе и юбке с высоким разрезом.
Фото: Instagram Лизы Арзамасовой
Фолловеров Арзамасовой ее эффектные летние образы не оставили равнодушными. «Такая чистая, нежная и воздушная», «Классные фотки, Лиза», «Красавица Лиза», «Искрення и стильная», «Красивая и нежная», «Очень женственно», «Легко,воздушно и стильно,глаз не отвечаешь!», «Прекрасно!!», «Великолепна», — пишут они в комментариях.
Напомним, роман 46-летнего фигуриста Ильи Авербуха и 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой по душе не всем. Часть публики считает, что у влюбленных слишком большая разница в возрасте. Тем не менее, пару разговоры окружающих, похоже, совсем не волнуют. Недавно Авербух приехал на сборы в Крым вместе с Арзамасовой и, не стесняясь окружающих, водит молодую невесту на прогулки и в рестораны.
Фото и видео: Instagram
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