Осиная талия и стройные ноги: «папина дочка» Лиза Арзамасова похвасталась фигурой в летних нарядах

Напомним, роман 46-летнего фигуриста Ильи Авербуха и 25-летней актрисы Лизы Арзамасовой по душе не всем. Часть публики считает, что у влюбленных слишком большая разница в возрасте. Тем не менее, пару разговоры окружающих, похоже, совсем не волнуют. Недавно Авербух приехал на сборы в Крым вместе с Арзамасовой и, не стесняясь окружающих, водит молодую невесту на прогулки и в рестораны.