Лиза Арзамасова резко ответила хейтерам, обсуждающим ее будущее с Ильей Авербухом

«1) "Лиза любит, когда ее хвалят"... Ну что сказать?.. Люблю! Обожаю! И сама люблю хвалить и дарить положительные эмоции. Чужая похвала вдохновляет, растит крылья! Доброе слово — ценнейший дар в наше время.

2) Ох... Сентенции по поводу моей семьи. Вот тут грубее: знатоки человеческих душ... Идите лесом! Самым дремучим лесом! Не надо анализировать, высказывать свои ценные мнения, предрекать будущее. Не смешите. Мы умеем ценить каждый день. Мы предпочитаем быть счастливыми здесь и сейчас и рулить по своей дороге с удовольствием. Чего там впереди? Хороший вопрос. Я с самого раннего детства уверена, что — счастье. Но каждый раз, задавая бестактные вопросы чужим людям, попробуйте сначала ответить на них для себя», — сказала как отрезала она.

Ранее отбиваться от хейтеров приходилось и Илье Авербуху.

Напомним, свадьба Авербуха и Арзамасовой состоялась в канун Нового года. А в августе 2021-го у них родился общий первенец — сын Лев.