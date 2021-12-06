Лиза Арзамасова резко ответила хейтерам, обсуждающим ее будущее с Ильей Авербухом
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/liza_arzamasova
Скромная и культурная Лиза Арзамасова резко ответила хейтерам, которые без конца суют нос в ее с Ильей Авербухом личную жизнь. Актриса написала в блоге, что не хотела отвечать одной из гостий ее страницы сразу, как та оставила неуместный комментарий, потому что публикация была посвящена спектаклю. Но, выбрав более удачное время, звезда «Папиных дочек» все же расставила все точки над i.
«Как я люблю людей, которые спокойно и уверенно идут своей дорогой. В самом хорошем смысле этого высказывания. Чего не люблю, так это копошения. Не в смысле медлительности, а в смысле копошения в чужом белье. Этим сейчас никого не удивишь. Такое впечатление, что ни кино, ни театр уже не являются тем видом «зрелищ» после «хлеба», которые могут удовлетворить. Самый любимый жанр — реалити. И желательно, если в этом реалити еще можно и поучаствовать», — написала она в публикации.
Актриса добавила, что в век открытости невозможно совсем спрятаться от посторонних глаз, но все же на поверхности находится лишь 1% того, что происходит в ее реальной жизни. А слово «тайна» приятно греет душу.
Арзамасова призналась, что удалила комментарий подписчицы с некоторыми претензиями, но сделала это не из-за малодушия, а чтобы не портить информацию о спектакле. И на эти «наезды» артистка и молодая мать лаконично ответила.
«1) "Лиза любит, когда ее хвалят"... Ну что сказать?.. Люблю! Обожаю! И сама люблю хвалить и дарить положительные эмоции. Чужая похвала вдохновляет, растит крылья! Доброе слово — ценнейший дар в наше время.
2) Ох... Сентенции по поводу моей семьи. Вот тут грубее: знатоки человеческих душ... Идите лесом! Самым дремучим лесом! Не надо анализировать, высказывать свои ценные мнения, предрекать будущее. Не смешите. Мы умеем ценить каждый день. Мы предпочитаем быть счастливыми здесь и сейчас и рулить по своей дороге с удовольствием. Чего там впереди? Хороший вопрос. Я с самого раннего детства уверена, что — счастье. Но каждый раз, задавая бестактные вопросы чужим людям, попробуйте сначала ответить на них для себя», — сказала как отрезала она.
Ранее отбиваться от хейтеров приходилось и Илье Авербуху.
Напомним, свадьба Авербуха и Арзамасовой состоялась в канун Нового года. А в августе 2021-го у них родился общий первенец — сын Лев.
Фото и видео: Passion.ru, Instagram, кадры шоу «Вечерний Ургант»