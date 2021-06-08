Илья Авербух резко ответил хейтерам о разнице в возрасте с Лизой Арзамасовой
Недоброжелатели до сих пор не верят, что союз Авербух-Арзамасова будет долгим. Но влюбленные не обращают внимания на шепот за своими спинами. В то же время знаменитые супруги стараются держать подробности личной жизни при себе.
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Фото: Кадр программы
Ранее в «Вечернем Урганте» Илья Авербух заявлял, что он и его молодая жена будут делать публичные заявления только по весомым поводам. Теперь он еще раз подтвердил эти слова в разговоре с Аллой Довлатовой.
«Мы не хотим занимать чужое время собой, — отметил фигурист. — Мы даем объективную информацию, чтобы люди не тратили время на домыслы. За последнее время у нас было три важных события: объявили об отношениях, поженились, сообщили, что ждем первенца».
На вопрос, как он относится к критике в свой адрес по поводу возраста и разницы в годах с женой, Авербух категорично и резко ответил: «Люди говорили и будут говорить. Для меня нет ничего важнее моего человека. Все остальное — суета сует и вообще несерьезно. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения. Времени и так мало. Погрязнуть в ответах бессмысленно», — сказал спортсмен в эфире.
Напомним, Лиза Арзамасова станет матерью впервые, а у Ильи Авербуха есть 17-летний сын Мартин, которого ему родила первая жена Ирина Лобачева. Молодой человек живет с отцом и тепло отзывается о мачехе, которая ненамного старше него.
Фото и видео: Instagram, кадры программы «Вечерний Ургант»
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