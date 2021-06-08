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Илья Авербух резко ответил хейтерам о разнице в возрасте с Лизой Арзамасовой

Известный фигурист и тренер стал гостем радиошоу Аллы Довлатовой. Во время разговора не могли не коснуться темы семейной жизни. Спортсмен несколько месяцев назад женился на актрисе Лизе Арзамасовой, которая намного моложе него.

Недоброжелатели до сих пор не верят, что союз Авербух-Арзамасова будет долгим. Но влюбленные не обращают внимания на шепот за своими спинами. В то же время знаменитые супруги стараются держать подробности личной жизни при себе.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Илья Авербух и Лиза Арзамасова в студии программы Ивана Урганта

Фото: Кадр программы

Ранее в «Вечернем Урганте» Илья Авербух заявлял, что он и его молодая жена будут делать публичные заявления только по весомым поводам. Теперь он еще раз подтвердил эти слова в разговоре с Аллой Довлатовой.

«Мы не хотим занимать чужое время собой, — отметил фигурист. — Мы даем объективную информацию, чтобы люди не тратили время на домыслы. За последнее время у нас было три важных события: объявили об отношениях, поженились, сообщили, что ждем первенца».

На вопрос, как он относится к критике в свой адрес по поводу возраста и разницы в годах с женой, Авербух категорично и резко ответил: «Люди говорили и будут говорить. Для меня нет ничего важнее моего человека. Все остальное — суета сует и вообще несерьезно. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения. Времени и так мало. Погрязнуть в ответах бессмысленно», — сказал спортсмен в эфире.

Напомним, Лиза Арзамасова станет матерью впервые, а у Ильи Авербуха есть 17-летний сын Мартин, которого ему родила первая жена Ирина Лобачева. Молодой человек живет с отцом и тепло отзывается о мачехе, которая ненамного старше него.

Фото и видео: Instagram, кадры программы «Вечерний Ургант»

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