Илья Авербух резко ответил хейтерам о разнице в возрасте с Лизой Арзамасовой

«Мы не хотим занимать чужое время собой, — отметил фигурист. — Мы даем объективную информацию, чтобы люди не тратили время на домыслы. За последнее время у нас было три важных события: объявили об отношениях, поженились, сообщили, что ждем первенца».

На вопрос, как он относится к критике в свой адрес по поводу возраста и разницы в годах с женой, Авербух категорично и резко ответил: «Люди говорили и будут говорить. Для меня нет ничего важнее моего человека. Все остальное — суета сует и вообще несерьезно. И даже время тратить не надо на какие-то объяснения. Времени и так мало. Погрязнуть в ответах бессмысленно», — сказал спортсмен в эфире.

Напомним, Лиза Арзамасова станет матерью впервые, а у Ильи Авербуха есть 17-летний сын Мартин, которого ему родила первая жена Ирина Лобачева. Молодой человек живет с отцом и тепло отзывается о мачехе, которая ненамного старше него.