Лиза Арзамасова — откровенно о личной жизни: «У меня появился интерес чаще бывать дома»
О романе Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха стало известно летом 2020 года. После того как скрывать отношения дальше не имело смысла, они рассказали о своей любви, в канун Нового года поженились, а совсем недавно объявили, что ожидают первенца.
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Фото: Starface
И все эти важные события произошли с парой в пандемийный год. Лиза не скрывает, что он стал для нее счастливым и придал новый смысл в жизни.
Лиза Арзамасова рассказала, что с наступлением беременности она стала более сентиментальной и более эмоциональной, хотя и раньше она всегда открыто и экспрессивно выражала свои ощущения. Актриса до интересного положения активно занималась спортом, пока она отложила на потом физические тренировки.
«Лучший спорт для меня сейчас — это маникюр! На большее я не способна», — призналась она в интервью Passion.ru.
На вопрос, каким стал 2020-й именно для нее, актриса с улыбкой ответила: «У меня появился главный интерес: как можно больше и чаще бывать дома».
Лиза Арзамасова и Илья Авербух не любят распространяться о личной жизни. Они рассказывают только о самых значимых событиях и когда посчитают нужным. «Читатели в комментариях под статьями о нас пишут: "Для чего нам эта информация?". И действительно — для чего? В мире происходит много чего интересного, о чем надо рассказывать. Надеюсь, скоро СМИ повернут в эту сторону», — прокомментировала она.
Лиза давно и активно занимается благотворительностью. Она является попечителем фонда «Старость в радость». Актриса уверена, что помогать нужно не только детям и котикам, но и одиноким старикам. Из-за карантина дома престарелых перестали принимать гостей, но фонд устраивает для пожилых людей онлайн-концерты.
«В молодости не принято задумываться о том, какая старость нас ждет... Но старики, как и дети, хотят иметь будущее, и оно должно быть достойным. Неважно, сколько кому отведено, пожилые люди тоже должны жить хорошо», — говорит она.
На вопрос о том, готова ли она кардинально изменить внешность ради роли мечты, Арзамасова признается, что готова, но такой роли в ее жизни еще не было. «Какой она будет, я не знаю. Пусть это станет для меня сюрпризом. Главное. чтобы эта роль помогла мне раскрыться по-новому и удивить зрителей».
Полное интервью Лизы Арзамасовой читайте на сайте Passion.ru.
Фото и видео: Instagram, Starface, Anatoly Lomokhov/ Global Look press, личный архив актрисы
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