Лиза Арзамасова — откровенно о личной жизни: «У меня появился интерес чаще бывать дома»

Лиза Арзамасова рассказала, что с наступлением беременности она стала более сентиментальной и более эмоциональной, хотя и раньше она всегда открыто и экспрессивно выражала свои ощущения. Актриса до интересного положения активно занималась спортом, пока она отложила на потом физические тренировки.

«Лучший спорт для меня сейчас — это маникюр! На большее я не способна», — призналась она в интервью Passion.ru.

На вопрос, каким стал 2020-й именно для нее, актриса с улыбкой ответила: «У меня появился главный интерес: как можно больше и чаще бывать дома».

Лиза Арзамасова и Илья Авербух не любят распространяться о личной жизни. Они рассказывают только о самых значимых событиях и когда посчитают нужным. «Читатели в комментариях под статьями о нас пишут: "Для чего нам эта информация?". И действительно — для чего? В мире происходит много чего интересного, о чем надо рассказывать. Надеюсь, скоро СМИ повернут в эту сторону», — прокомментировала она.