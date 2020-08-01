Илья Авербух и Лиза Арзамасова вместе уехали в Крым

«Илья и Лиза здесь вдвоем в Симферополе: и в кафе, и на набережной – везде вместе. Сразу узнали ее — еще миниатюрнее в жизни, чем в инстаграме, привез на сборы и правильно!» - сообщили изданию инсайдеры.

Илья Авербух и Лиза Арзамасова рассекретили свои отношения этим летом. Публика отнеслась к роману неоднозначно: поклонников смутила разница в возрасте влюбленных. В Инстаграме Лизы появилось много нелестных высказываний о актрисе и советов, как молодой артистке стоило бы строить свою личную жизнь. Устав терпеть критические замечания, актриса ответила подписчикам, что уже давно является взрослой и может сама решать, как ей жить. Недавно на безымянном пальце Арзамасовой появилось новое кольцо, и в прессе стали ходить слухи, что пара готовится к свадьбе.