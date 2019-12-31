«Лиза — актриса!» 6-летняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой сыграла на пианино хит своей мамы

«Прелесть», «С наступающим!», «Ну Лиза — актриса», «Здоровья малышам не только в этом году, а всегда-всегда! Пусть радуют родителей», «Во дает!», — за считанные минуты под роликом появились десятки восторженных комментариев.

Недавно максим Галкин показывал, как Алла Пугачева с детьми готовится к Новому году, как сын удивляет его знаниями французского языка и публиковал свои фотографии юности с обещаниями начать худеть.