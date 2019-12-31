«Лиза — актриса!» 6-летняя дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой сыграла на пианино хит своей мамы
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Фото: Instagram
Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге милое видео с 6-летними Гарри и Лизой.
«Предновогоднее настроение», — подписал артист ролик, в котором его дочь исполняет на детском пианино мелодию хита Аллы Пугачевой «Миллион алых роз», а Гарри танцует под музыку.
В ролике находчивый Гарри попросил подписчиков отца ставить им лайки. «Предновогоднее настроение», — подписал видео Максим Галкин.
«Прелесть», «С наступающим!», «Ну Лиза — актриса», «Здоровья малышам не только в этом году, а всегда-всегда! Пусть радуют родителей», «Во дает!», — за считанные минуты под роликом появились десятки восторженных комментариев.
Недавно максим Галкин показывал, как Алла Пугачева с детьми готовится к Новому году, как сын удивляет его знаниями французского языка и публиковал свои фотографии юности с обещаниями начать худеть.
Фото и видео: Instagram
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