«Решил вернуться в состояние "дрыщ"»: Максим Галкин показал свои юношеские фото и обещал начать худеть

«Худой рядом с Аллой Борисовной не будет смотреться», «Ой! Не надо! Сейчас же ты папа двоих деток, супруг, известный шоумен, телеведущий, когда у человека столько статусов и достижений, худеть нельзя. Твой вес тебе подходит!», «Это же Давид Микеланджело. Красив!», «Очень красивые зеленые глаза и губки вообще огонь», «Суханький», «Вы и так красавчик», «В ранней молодости, ты, Макс, был так же, как и сейчас, чертовски симпатичный», — последовали противоположные комментарии.

На днях Максим Галкин переполошил подписчиков, опубликовав в соцсети свою фотографию, где позирует без рубашки. Тогда подписчики отметили, что телеведущий красив, но некоторые посоветовали ему подсушиться.