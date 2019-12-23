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«Решил вернуться в состояние "дрыщ"»: Максим Галкин показал свои юношеские фото и обещал начать худеть

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Элегантный Максим Галкин

Фото: Instagram

Не все поклонники поддержали артиста.

Максим Галкин опубликовал в Instagram фотографии из своей юности. Артист признался, что хочет опять стать худым.

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«Перебирал старые фотки: подборочка из серии «22 года и 22 кг назад». В новом году решил вернуться в состояние "дрыщ"», — подписал юморист и телеведущий галерею фотографий.

«Худой рядом с Аллой Борисовной не будет смотреться», «Ой! Не надо! Сейчас же ты папа двоих деток, супруг, известный шоумен, телеведущий, когда у человека столько статусов и достижений, худеть нельзя. Твой вес тебе подходит!», «Это же Давид Микеланджело. Красив!», «Очень красивые зеленые глаза и губки вообще огонь», «Суханький», «Вы и так красавчик», «В ранней молодости, ты, Макс, был так же, как и сейчас, чертовски симпатичный», — последовали противоположные комментарии.

На днях Максим Галкин переполошил подписчиков, опубликовав в соцсети свою фотографию, где позирует без рубашки. Тогда подписчики отметили, что телеведущий красив, но некоторые посоветовали ему подсушиться.

Фото и видео: Instagram

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