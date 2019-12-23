«Решил вернуться в состояние "дрыщ"»: Максим Галкин показал свои юношеские фото и обещал начать худеть
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Максим Галкин опубликовал в Instagram фотографии из своей юности. Артист признался, что хочет опять стать худым.
«Перебирал старые фотки: подборочка из серии «22 года и 22 кг назад». В новом году решил вернуться в состояние "дрыщ"», — подписал юморист и телеведущий галерею фотографий.
«Худой рядом с Аллой Борисовной не будет смотреться», «Ой! Не надо! Сейчас же ты папа двоих деток, супруг, известный шоумен, телеведущий, когда у человека столько статусов и достижений, худеть нельзя. Твой вес тебе подходит!», «Это же Давид Микеланджело. Красив!», «Очень красивые зеленые глаза и губки вообще огонь», «Суханький», «Вы и так красавчик», «В ранней молодости, ты, Макс, был так же, как и сейчас, чертовски симпатичный», — последовали противоположные комментарии.
На днях Максим Галкин переполошил подписчиков, опубликовав в соцсети свою фотографию, где позирует без рубашки. Тогда подписчики отметили, что телеведущий красив, но некоторые посоветовали ему подсушиться.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!