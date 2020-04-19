Евгений Гор прокомментировал состояние Надежды Бабкиной: «Ситуация была сложная»
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Фото: Instagram Надежды Бабкиной
Несколько недель назад стало известно, что 70-летняя Надежда Бабкина попала в больницу с пневмонией. Поклонники с замиранием сердца следили за новостями о состоянии здоровья любимой певицы — различные СМИ сообщали различную информацию, полученную от приближенных источников. Нотку ясности внес молодой избранник Надежды Георгиевны, Евгений Гор, который успокоил взволнованную публику: «Дорогие друзья, последние несколько недель мы все: близкие, родные, друзья, медики и почитатели переживаем за Надежду. Ситуация была сложная, но все страшное позади. Она умница и со всем справилась. Всю эту неделю она уже в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. С каждым днем она набирается сил и восстанавливается. Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно и телефоны не допускаются, поэтому, как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в интернет».
«Я долго не писал об этом, чтобы не придумывали всякой ерунды. Однако, к сожалению, некоторые любят заработать на таких печальных новостях и напридумывали столько, что Льюису Керроллу вряд ли приснилось бы. Поэтому хочу развенчать все придуманные мифы. Все в порядке и скоро уже Надежда будет в строю.
Бесконечная признательность врачам и медперсоналу не может быть описана словами. То, что мы все чувствуем, - это неподдельное счастье и уважение. Вы не просто сохранили жизнь пациентам, вы продлеваете ее и нам всем❤️❤️❤️❤️ Спасибо всем, кто проявил внимание, поинтересовался состоянием, поддерживал и не выстраивал спекуляций вокруг этой темы», — подытожил артист.
Напомним, изначально сообщалось, что у Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус. Однако позднее официальные представители артистки опровергли эти сведения — результаты анализов оказались отрицательными.
Редакция Passion.ru желает Надежде Георгиевне скорейшего выздоровления!
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram
Видео: YouTube/Россия 1
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