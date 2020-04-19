Евгений Гор прокомментировал состояние Надежды Бабкиной: «Ситуация была сложная»

«Я долго не писал об этом, чтобы не придумывали всякой ерунды. Однако, к сожалению, некоторые любят заработать на таких печальных новостях и напридумывали столько, что Льюису Керроллу вряд ли приснилось бы. Поэтому хочу развенчать все придуманные мифы. Все в порядке и скоро уже Надежда будет в строю.

Бесконечная признательность врачам и медперсоналу не может быть описана словами. То, что мы все чувствуем, - это неподдельное счастье и уважение. Вы не просто сохранили жизнь пациентам, вы продлеваете ее и нам всем❤️❤️❤️❤️ Спасибо всем, кто проявил внимание, поинтересовался состоянием, поддерживал и не выстраивал спекуляций вокруг этой темы», — подытожил артист.

Напомним, изначально сообщалось, что у Надежды Бабкиной обнаружили коронавирус. Однако позднее официальные представители артистки опровергли эти сведения — результаты анализов оказались отрицательными.

Редакция Passion.ru желает Надежде Георгиевне скорейшего выздоровления!