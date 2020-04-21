Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев выписался из больницы в Коммунарке

Отметим, что в марте Александр Васильев вернулся из Португалии и благополучно провел дома обязательный 14-дневный карантин, после которого вернулся к съемкам новых выпусков «Модного приговора». 12 апреля стало известно, что Васильев был госпитализирован в столичную Коммунарку с двусторонним воспалением легких. К счастью, оба теста на коронавирус у телеведущего оказались отрицательными. «Да, друзья мои, я Коммунарке! История моей болезни такова - 5 апреля я стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура - 37, 5 - 38 с. Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло. <...> Я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день. Весь медперсонал одет в белые комбинезоны, маски и напоминают космонавтов. Они знают свое дело, больных очень много, а температура у меня +36, 6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. насыщение кислородом 98% из возможных 100. Выберусь!», — написал тогда Васильев в Instagram.