Лещенко резко ответил Собчак после обвинений в заражении звезд коронавирусом

В марте прошлого года певец заразился коронавирусом. Тогда некоторые звезды, в том числе и журналистка Ксения Собчак, обвинили его в заражении других коллег по шоу-бизнесу.

Лев Лещенко ответил на обвинения. Исполнитель рассказал, что заболел он не в Америке, как все полагали, а в России. «Так что подхватил я этот вирус здесь, а не в Америке. Но Ксения Собчак открыла свой поганый рот и сказала, что Лещенко прилетел и всех заразил. Да, тогда все перепугались, люди стали чуть ли не квартиры свои заколачивать из-за страха. Агрессия появилась. А из меня сделали козла отпущения. Это было так глупо и смешно», — сказал он.

К слову, совсем недавно мы писали, что телеведущий Иван Ургант заболел коронавирусом.COVID-19 переболели уже многие знаменитости. Звезды вынуждены напрямую обращаться к поклонникам, чтобы делиться точной информацией. К примеру, ранее писательница Дарья Донцова опровергла свою смерть. Звезда российского детектива записала видеообращение из больничной палаты, где лечилась от ковида.