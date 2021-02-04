79-летний Лев Лещенко откровенно рассказал о желании усыновить детей

По словам Абдаловой, она очень хотела стать матерью, но Лещенко был против и заставлял ее делать аборты. Позже артистка узнала, что у нее могли бы родиться мальчик и близнецы. Рассталась пара в 1976 году, после чего Лев Валерьянович вновь связал себя узами брака, который длится вот уже более 40 лет. Но и в этом союзе у Лещенко так и не родился ребенок, на этот раз свою роль сыграло здоровье его супруги. Ирина тяжело переживала, что не может забеременеть, и лишь со временем смирилась с этой ситуацией. Певец признался, что, поскольку в то время не было ЭКО и суррогатного материнства, они подумывали об усыновлении малыша, но не решились из-за своих соседей.

По воспоминаниям Лещенко, когда был жив его отец, они часто собирались всей своей многочисленной семьей — до 40 человек. Когда отец умер, встречи продолжились, но, конечно, меньшим составом — около 20 человек. Это и племянники, и крестники, и просто близкие люди.

К слову, недавно мы писали, как 78-летний Лев Лещенко вылечился от коронавируса и выписался из больницы. Лев Лещенко получил отрицательный анализ на коронавирус.