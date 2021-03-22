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Телеведущий Иван Ургант заболел коронавирусом

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Иван Ургант

Фото: instagram.com/urgantcom

Российский телеведущий Иван Ургант заболел коронавирусом, о чем сообщил поклонникам в своем микроблоге в Twitter.

Подробностей о своем диагнозе 42-летний шоумен и музыкант раскрывать не стал. «Проверка скорости Twitter. У меня ковид. Конец связи», — заявил он коротко. В каком формате во время его лечения будет выходить шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале», пока неизвестно.

«Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в "Вечернем Урганте"», — пообещал звезда. Поклонники артиста в комментариях пожелали ему скорейшего выздоровления.

COVID-19 переболели уже многие знаменитости. Звезды вынуждены напрямую обращаться к поклонникам, чтобы делиться точной информацией. К примеру, ранее писательница Дарья Донцова опровергла свою смерть. Звезда российского детектива записала видеообращение из больничной палаты, где лечилась от ковида.

Кроме того, в конце октября 2020 года стало известно, что коронавирус также обнаружен у певицы Земфиры. 44-летняя рок-звезда сама обратилась к врачам и сдала тест. Лечение исполнительницы проходило дома, согласно рекомендациям врачей. Светская львица, ведущая Ксения Собчак рассказала о перенесенном заболевании, собрав консилиум врачей на программе «Док-ток».

Фото: Instagram/@urgantcom

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