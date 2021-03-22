Телеведущий Иван Ургант заболел коронавирусом

Подробностей о своем диагнозе 42-летний шоумен и музыкант раскрывать не стал. «Проверка скорости Twitter. У меня ковид. Конец связи», — заявил он коротко. В каком формате во время его лечения будет выходить шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале», пока неизвестно.

«Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в "Вечернем Урганте"», — пообещал звезда. Поклонники артиста в комментариях пожелали ему скорейшего выздоровления.