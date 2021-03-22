Телеведущий Иван Ургант заболел коронавирусом
Фото: instagram.com/urgantcom
Подробностей о своем диагнозе 42-летний шоумен и музыкант раскрывать не стал. «Проверка скорости Twitter. У меня ковид. Конец связи», — заявил он коротко. В каком формате во время его лечения будет выходить шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале», пока неизвестно.
«Всем спасибо за беспокойство. Я самоизолировался дома. Чувствую себя нормально. Об остальном сегодня вечером в "Вечернем Урганте"», — пообещал звезда. Поклонники артиста в комментариях пожелали ему скорейшего выздоровления.
Проверка скорости Твиттера.У меня ковид.Конец связи.— Ivan Urgant (@urgantcom) March 22, 2021
COVID-19 переболели уже многие знаменитости. Звезды вынуждены напрямую обращаться к поклонникам, чтобы делиться точной информацией. К примеру, ранее писательница Дарья Донцова опровергла свою смерть. Звезда российского детектива записала видеообращение из больничной палаты, где лечилась от ковида.
Кроме того, в конце октября 2020 года стало известно, что коронавирус также обнаружен у певицы Земфиры. 44-летняя рок-звезда сама обратилась к врачам и сдала тест. Лечение исполнительницы проходило дома, согласно рекомендациям врачей. Светская львица, ведущая Ксения Собчак рассказала о перенесенном заболевании, собрав консилиум врачей на программе «Док-ток».
Фото: Instagram/@urgantcom
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!