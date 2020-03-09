Лера Кудрявцева впервые после удаления грудных имплантов показала фотографию в купальнике

В декабре 2019-го телеведущая шокировала поклонников кадрами из больницы. Она призналась, что ей делали долгую и срочную операцию по удалению грудных имплантов. Лера откровенно рассказала, что 15 лет назад увеличила грудь. Но все это время ее организм боролся с инородным телом. Хирургическое вмешательство пришлось провести после того, как один из имплантов лопнул.