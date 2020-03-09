Лера Кудрявцева впервые после удаления грудных имплантов показала фотографию в купальнике
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Телеведущая Лера Кудрявцева восстанавливает здоровье и нервы в Арабских Эмиратах. Туда она улетела с мамой после скандала с телеканалом «МУЗ ТВ», который заменил ее как ведущую престижной премии на Ольгу Бузову. Лера не стала мириться с таким к себе отношением, уволилась и улетела в жаркие страны.
В сториз Instagram Лера впервые с момента удаления грудных имплантов показала фотографию в купальнике.
В декабре 2019-го телеведущая шокировала поклонников кадрами из больницы. Она призналась, что ей делали долгую и срочную операцию по удалению грудных имплантов. Лера откровенно рассказала, что 15 лет назад увеличила грудь. Но все это время ее организм боролся с инородным телом. Хирургическое вмешательство пришлось провести после того, как один из имплантов лопнул.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!