Лера Кудрявцева с годовалой дочкой впервые вышла в свет после операции по удалению грудных имплантов

Накануне Нового года 48-летнюю Леру Кудрявцеву выписали из больницы, где ей провели сложную операцию по удалению грудных имплантов.

И несколько дней спустя телеведущая уже выбралась из дома на публичное мероприятие: она с годовалой дочерью Машей побывала на новогоднем представлении «Золушка» Евгения Плющенко и Яны Рудковской.