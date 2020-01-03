Лера Кудрявцева с годовалой дочкой впервые вышла в свет после операции по удалению грудных имплантов
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Фото: Instagram
Накануне Нового года 48-летнюю Леру Кудрявцеву выписали из больницы, где ей провели сложную операцию по удалению грудных имплантов.
И несколько дней спустя телеведущая уже выбралась из дома на публичное мероприятие: она с годовалой дочерью Машей побывала на новогоднем представлении «Золушка» Евгения Плющенко и Яны Рудковской.
«Лера, вы уже оклемались?», «Скорее выздоравливайте», «Вам нельзя детей таскать, берегите себя», — написали поклонники Кудрявцевой в комментариях рядом с фотографией Леры с дочкой и Евгения Плющенко.
Фото: Instagram
Напомним, Лере провели многочасовую операцию по удалению грудных имплантов из-за того, что один из них лопнул. Телеведущая проходила с шикарным искусственным бюстом 15 лет, а теперь отговаривает всех повторять ее ошибки.
Фото и видео: Instagram
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