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Лера Кудрявцева с годовалой дочкой впервые вышла в свет после операции по удалению грудных имплантов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лера Кудрявцева больше не сможет похвастаться внушительными формами

Фото: Instagram

Телеведущая побывала на ледовом представлении.

Накануне Нового года 48-летнюю Леру Кудрявцеву выписали из больницы, где ей провели сложную операцию по удалению грудных имплантов.

И несколько дней спустя телеведущая уже выбралась из дома на публичное мероприятие: она с годовалой дочерью Машей побывала на новогоднем представлении «Золушка» Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

«Лера, вы уже оклемались?», «Скорее выздоравливайте», «Вам нельзя детей таскать, берегите себя», — написали поклонники Кудрявцевой в комментариях рядом с фотографией Леры с дочкой и Евгения Плющенко.

Фото: Instagram

Напомним, Лере провели многочасовую операцию по удалению грудных имплантов из-за того, что один из них лопнул. Телеведущая проходила с шикарным искусственным бюстом 15 лет, а теперь отговаривает всех повторять ее ошибки.

Фото и видео: Instagram

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