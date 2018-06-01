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Лера Кудрявцева похвасталась, в каких условиях проходит ее беременность

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Молодой муж помогает беременной Лере Кудрявцевой с уборкой их шикарной квартиры.

Беременность Леры Кудрявцевой стала долгожданной не только для нее самой, но и для ее супруга, 30-летнего хоккеиста Игоря Макарова. Молодой мужчина буквально носит свою избранницу на руках и всячески балует. Сегодня Лера показала, как глава семейства моет их семейное гнездышко.

«Влажная Уборка», — написала она под забавным видеороликом.

За полчаса видео просмотрело около восьмидесяти тысяч человек и пости полсотни оставили комментарии.

«Класс и Ваш домик рассмотрели», «О, Боже, какой мужчина», «Какой молодец», «С такими тренировками точно будет готов к сезону», «Какой молодчина, бережет Лерочку», «Красавчик», «Какой муж...Счастья, любви вам!!! Лерочка вы богиня», «Золото, а не муж», «Я б хотела такого же», — завидуют подписчицы.

Роды Леры Кудрявцевой, скорее всего, пройдут в США. А пока известная иелеведущая наслаждается прогулками, учится играть на гитаре с симпатичным тренером — и ждет рождения внука.

Фото: instagram

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