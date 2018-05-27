Проговорилась: Лера Кудрявцева родит ребенка за границей

О том, что беременная Лера Кудрявцева будет рожать за границей, поговаривают уже давно, но до сих пор и «интересное положение» звезды, и место рождения будущего крохи — все это было на уровне слухов. Но на днях телезвезда проговорилась: она проводит последние деньки в Москве и улетает за границу.

«Какая красивая все таки у нас Москва!!! Гуляли весь день, чисто, красиво», — написала она в блоге на днях.