Проговорилась: Лера Кудрявцева родит ребенка за границей

О том, что беременная Лера Кудрявцева будет рожать за границей, поговаривают уже давно, но до сих пор и «интересное положение» звезды, и место рождения будущего крохи — все это было на уровне слухов. Но на днях телезвезда проговорилась: она проводит последние деньки в Москве и улетает за границу.
«Какая красивая все таки у нас Москва!!! Гуляли весь день, чисто, красиво», — написала она в блоге на днях.
«Лера, вы гот?», «Я вот тоже очень удивилась выбору платья, мне ,кажется, а таком положении, нужно носить светлые вещи! Череп и беременность просто несовместимы», «Череп плохая примета, не носи это платье, пожалуйста!!!», «Я носила футболку с черепом, двойней беременная. Ерунда это суевернная», — обсуждают фанаты.
Фото: instagram