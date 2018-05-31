Видео дня: беременная Лера Кудрявцева играет на гитаре с симпатичным мужчиной

Беременность — прекрасное время для работающей женщины, ведь она наконец может «сбавить обороты» и найти время для того, о чем давно мечтала, но постоянно откладывала.
«Вижу цель — не вижу препятствий! Давно хотела научиться играть на гитаре)) Ученица я неответственная, домашние задания не выполняю((( Но Павел пообещал, что у него стальные нервы))) Посмотрим! Первые уроки», — пояснила она под видеороликами, в которых играет в паре с симпатичным мужчиной.
«Умница», «Крутяк», «Лерочка! А ты за что не возьмись — во всем умничка», «Лерочка какая же ты молодец)) Тут нужно действительно усердие и терпение и берегите пальцы», «Тоже захотелось», «И я бы хотела выучиться игре на гитаре», «Такая классная без косметики! Уютная, домашняя», «Просто глаз не отвести! Такая...прям настоящая! Живая! Любима и всеми нами, обожаемая», «Такая домашняя, лучезарная и легкая», «Какая ты красотка без тонны макияжа», — обсуждают фолловеры.
А о чем мечтаете вы?
Фото: instagram