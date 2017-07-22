Максим Галкин гордится познаниями Гарри в хозяйственных делах

Сомнений нет: дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина, маленькая Лиза, растет настоящей звездой. Она все знает лучше всех, умеет дефилировать не хуже самой Карли Клосс, танцует фламенко, плавает как настоящая русалка, покоряет всех своим обаянием. Ее брат Гарри предпочитает держаться в тени.

Но этот мальчик не так уж прост: он демонстрирует способности в более прикладных делах: отлично водит машину, договаривается с власть имущими. Сегодня Максим Галкин показал, как его сын хорошо разбирается в инструментах: