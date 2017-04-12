Только что в блоге Максима Галкина появилось трогательное видео, на котором отец изображает сотрудника ДПС, а маленький Гарри — нарушителя.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Апр 12 2017 в 7:04 PDT

Папа строгим голосом потребовал сына остановиться и попросил предъявить документы. Малыш протянул воображаемые бумаги. Проверив наличие прав, «страж порядка» предупредил «нарушителя», чтобы тот больше скорость не превышал и отпустил с миром.

За 15 минут видеоролик набрал более 6 тысяч просмотров, и их количество растет. «Какой сладкий, чудесный малыш», «Весь в папу», «Сразу видно где у папы права лежат в машине», «Из под сиденья достает .такой милашка», «Милости подъехали)))», «А я нарушаю правила"...как я ржал..», «Моментальная реакция на вопрос:-А у Вас есть водительские права?!», «Очень правильное воспитание!) Эх, мне бы такого папу...)», «Скоро мать будет возить!! Любим!! Всех вас!!», «Спасибо,что радуете нас такими замечательными фото и видео! Лучшая семья!», — радуются подписчики.

Психологи считают, что сюжетно-ролевые игры, в основе которых лежит придуманная ими или родителями ситуация, очень важны в воспитании детей. Их рекомендуют вводить с 3-х лет, развивая личность ребенка, тренируя память, мышление, воображение. Разыгрывая ситуации «на дороге», «в больнице», «на кухне», «в аэрокосмической лаборатории», дети учатся правильно реагировать и проявлять эмоции.

А вы играете с детьми в подобные игры?

Фото: instagram.com