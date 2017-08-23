Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза не перестает удивлять поклонников звездной четы.

Трехлетняя малышка растет красивой, смышленой и очень талантливой девочкой. Она изучает французский язык, занимается плаванием, поет и не только. На этот раз Лиза решила продемонстрировать танцевальные навыки, исполнив настоящий испанский танец «Кармен». Об этом рассказал Максим Галкин, опубликовав милое видео с дочкой.