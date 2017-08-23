«Наша доморощенная Кармен»: трехлетняя дочь Максима Галкина эффектно исполнила испанский танец
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Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза не перестает удивлять поклонников звездной четы.
Трехлетняя малышка растет красивой, смышленой и очень талантливой девочкой. Она изучает французский язык, занимается плаванием, поет и не только. На этот раз Лиза решила продемонстрировать танцевальные навыки, исполнив настоящий испанский танец «Кармен». Об этом рассказал Максим Галкин, опубликовав милое видео с дочкой.
«Наша доморощенная Кармен», — подписал ролик шоумен.
«Лапочка!))) Очень милая и красивая! Прелесть!)», «Артистка, такая молодец», «Умница, талантливые родители, такие же и детки», «Красотка вся в маму и папу-АРТИСТКА.», «Чудо красотка! С такими талантливыми родителями, и детки получаются талантливые», — не остались равнодушными пользователи Сети.
Фото: instagram