Квартира в центре Лондона и бизнес: как двойник заработала на сходстве с Кейт Миддлтон
Фото: Instagram/@gabriellamunrodouglas
Несколько лет назад девушка, которую на улице всегда путали с членом королевской семьи, решила извлечь из своей внешности выгоду. Она устроилась в агентство двойников, где зарабатывала до тысячи фунтов стерлингов в день (около 106 тысяч рублей). 33-летняя Дуглас посещала мероприятия и частные вечеринки, на которых должна была появляться Кейт Миддлтон.
За короткое время ей удалось разбогатеть и купить квартиру на юго-западе Лондона. Девушка призналась, что зарабатывает от 650 фунтов стерлингов (70 тысяч рублей) в день. «Но дело было не только в дополнительных деньгах — это было так весело, и я познакомилась с некоторыми прекрасными людьми», — добавила она. На данный момент Габриэлла не работает. Недавно она стала мамой близнецов и воспитывает их вместе с супругом.
Фото: TikTok/@nely__1
Это не единственный случай, когда людям удавалось построить успешную карьеру или разбогатеть из-за схожести со звездами. Двойник американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, которую считают самой привлекательной женщиной в мире, затмила ее своей красотой. Девушка под ником nely__1 повторила образ Хадид в социальной сети и стала знаменитой. Однако сколько ей удалось заработать на своей внешности, пока неизвестно. Пользователи считают, что двойник Беллы выглядит лучше Хадид.
Фото: Instagram/@chalydn
Жительница Великобритании по имени Чали потратила один миллион фунтов стерлингов (100 миллионов рублей) ради сходства с американской звездой Ким Кардашьян. Она почти так же известна и богата, как звезда американского телевидения.
Как уточнила девушка, она никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. В течение нескольких лет Чали покупала вещи, которые есть в гардеробе Кардашьян. Несмотря на сильное сходство со знаменитостью, Чали подчеркивает, что успехи в бизнесе — только ее заслуга, а она сама никогда не мечтала быть как Кардашьян.
Фото: Instagram/@christineprimrose
В феврале в Сети обнаружили женщину, удивительно похожую на жену принца Гарри Меган Маркл. Кристин Матис работает обычной стюардессой в американской авиакомпании и признается, что ее принимают за Меган Маркл с тех пор, как бывшая актриса впервые появилась в сериале «Форс-мажоры» в 2011 году.
«Сначала пассажиры останавливали меня и говорили, что я похожа "на ту девушку из сериала про адвокатов", а теперь часто спрашивают, почему я работаю, если замужем за принцем», — смеется она. Женщина планирует заработать на этом сходстве, она уже зарегистрировалась как официальный двойник Маркл и приняла участие в фотосессии с двойником принца Гарри: «Я хочу работать на телевидении, но моя абсолютная мечта — сыграть Меган в фильме о ней».
Фото: TikTok/@kate_johansson
Чаще всего схожесть со звездами сильно «продвигает» блогеров в социальной сети. Так, россиянка Катрин Шумская повторила образ известной голливудской актрисы Скарлетт Йоханссон и прослыла ее двойником. Видео стало вирусным и набрало более 5,7 миллиона просмотров. В ролике девушка перевоплощается в образ героини Наташи Романофф из фильма «Черная вдова», который основан на комиксах Marvel.
Фото: Instagram/@chalydn, Instagram/@christineprimrose, Instagram/@gabriellamunrodouglas, TikTok/@kate_johansson, TikTok/@nely__1
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!