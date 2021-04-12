Квартира в центре Лондона и бизнес: как двойник заработала на сходстве с Кейт Миддлтон

Несколько лет назад девушка, которую на улице всегда путали с членом королевской семьи, решила извлечь из своей внешности выгоду. Она устроилась в агентство двойников, где зарабатывала до тысячи фунтов стерлингов в день (около 106 тысяч рублей). 33-летняя Дуглас посещала мероприятия и частные вечеринки, на которых должна была появляться Кейт Миддлтон.

За короткое время ей удалось разбогатеть и купить квартиру на юго-западе Лондона. Девушка призналась, что зарабатывает от 650 фунтов стерлингов (70 тысяч рублей) в день. «Но дело было не только в дополнительных деньгах — это было так весело, и я познакомилась с некоторыми прекрасными людьми», — добавила она. На данный момент Габриэлла не работает. Недавно она стала мамой близнецов и воспитывает их вместе с супругом.