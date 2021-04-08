Двойник Беллы Хадид затмила самую красивую женщину в мире

На кадрах девушка запечатлена на фоне изображения с Хадид. В начале ролика она прикрывает себя рукой, а голос за кадром говорит: «Покажите себя на фоне знаменитости, с которой чаще всего вас сравнивают». После этого девушка убирает ладонь с лица и становится понятно, на кого она похожа. Юзер сделала прическу и нанесла макияж, как у супермодели. Видео она подписала: «Что вы думаете? Похожа?».

Пост набрал 741 тысячу просмотров и стал вирусным. Пользователи удивились тому, что у Беллы Хадид есть «клон». Они написали в комментариях, что раньше никогда не видели подобного сходства. Некоторые заявили, что автор видео даже выглядит лучше, чем самая красивая женщина в мире.