Как передает британский онлайн-портал Daily Star, внимание к 32-летней Кристин резко возросло после того, как Маркл вышла замуж за принца Гарри и стала членом королевской семьи. «За герцогиню меня начали принимать уже давно. Сначала пассажиры останавливали меня и говорили, что я похожа «на ту девушку из сериала про адвокатов», а теперь часто спрашивают, почему я работаю, если замужем за принцем», – со смехом поясняет девушка, добавляя, что такое сравнение ей лестно, ведь «Меган просто потрясающая и это, определенно, комплимент». Американка добавляет, что, конечно, видит внешнее сходство с герцогиней Сассекской: «Я, как и Меган, смешанной расы: мой отец – афроамериканец и итальянец, а мама – афроамериканка, как и у нее, у меня есть маленький ребенок», потому уже не удивляется, когда к ней подходят незнакомые люди и обращаются к ней как к герцогине. Порой доходит до абсолютно курьезных ситуаций: «Однажды перед свадьбой Гарри и Меган у меня был перелет из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, и служба безопасности была уверена, что я – это она, потому они остановили меня и не отпустили, пока не проверили мой паспорт. Еще веселее было, когда я удаляла родинку. Мой дерматолог был убежден, что я Меган, просто использую ненастоящее имя для визитов к нему. И никакие доказательства обратного не сработали».Женщина не против постоянных сравнений с герцогиней Сассекской, более того, планирует заработать на этом сходстве, она уже зарегистрировалась как официальный двойник Маркл и приняла участие в фотосессии с двойником принца Гарри: «Я хочу работать на телевидении, но моя абсолютная мечта – сыграть Меган в фильме о ней… Я стараюсь делиться позитивом вместо ненависти. Сделайте то же самое», – добавляет она.Фото: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!