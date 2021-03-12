Женщина потратила 100 миллионов рублей, чтобы стать двойником Ким Кардашьян

Как уточнила девушка, она никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. «Я делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты», — уточнила девушка из Лондона, которая от природы похожа на знаменитость.

В течение нескольких лет Чали покупала вещи, которые есть в гардеробе Кардашьян. К примеру, она носит несколько дизайнерских платьев стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов (400 тысяч рублей). Кроме того, британка приобрела пальто модного дома Givenchy за семь тысяч фунтов стерлингов (700 тысяч рублей) и туфли бренда Tom Ford за одну тысячу фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей).