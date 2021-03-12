Женщина потратила 100 миллионов рублей, чтобы стать двойником Ким Кардашьян
Фото: instagram.com/chalydn
Как уточнила девушка, она никогда не прибегала к помощи пластических хирургов. «Я делала инъекции ботокса и гиалуроновой кислоты», — уточнила девушка из Лондона, которая от природы похожа на знаменитость.
В течение нескольких лет Чали покупала вещи, которые есть в гардеробе Кардашьян. К примеру, она носит несколько дизайнерских платьев стоимостью четыре тысячи фунтов стерлингов (400 тысяч рублей). Кроме того, британка приобрела пальто модного дома Givenchy за семь тысяч фунтов стерлингов (700 тысяч рублей) и туфли бренда Tom Ford за одну тысячу фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей).
Чали любит сумки, как у знаменитой ведущей реалити-шоу — она купила их за 400 тысяч фунтов стерлингов (40 миллионов рублей). Кроме того, среди ее аксессуаров часы Rolex за 30 тысяч фунтов стерлингов (три миллиона рублей).
Британка признается, что ее постоянно сравнивают с Кардашьян. «Меня все время останавливают на улице, чтобы сфотографироваться, и говорят, что я просто копия Ким. На самом деле, у нас просто общий стиль», — подчеркнула она. Чали добавила, что не пытается подражать звезде, они два абсолютно разных человека.
Фото: Instagram/@chalydn, Instagram/@kimkardashian
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