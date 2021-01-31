Курникова живо болтает с годовалой дочкой от Иглесиаса на русском языке

Чуть больше года назад 45-летний Энрике Иглесиас и 39-летняя Анна Курникова снова стали родителями. Малышку, которая появилась на свет 30 января 2020 года, назвали русским именем Маша. Она стала неожиданной радостью для Анны и Энрике, ведь несмотря на то, что они говорили о третьем ребенке, так скоро становиться многодетными родителями они не планировали.

В день рождения малышки многодетная мама опубликовала видео, в котором болтает с годовалой дочкой на русском языке. Анна не живет в России, однако бережно хранит традиции и передает их детям. Даже супруг Энрике Иглесиас с удовольствием слушает русскоязычные песни и смотри советские мультфильмы.