Курникова живо болтает с годовалой дочкой от Иглесиаса на русском языке
Фото: @annakournikova / Instagram
Чуть больше года назад 45-летний Энрике Иглесиас и 39-летняя Анна Курникова снова стали родителями. Малышку, которая появилась на свет 30 января 2020 года, назвали русским именем Маша. Она стала неожиданной радостью для Анны и Энрике, ведь несмотря на то, что они говорили о третьем ребенке, так скоро становиться многодетными родителями они не планировали.
В день рождения малышки многодетная мама опубликовала видео, в котором болтает с годовалой дочкой на русском языке. Анна не живет в России, однако бережно хранит традиции и передает их детям. Даже супруг Энрике Иглесиас с удовольствием слушает русскоязычные песни и смотри советские мультфильмы.
О романе Курниковой и Иглесиаса заговорили в 2001 году. Их знакомство состоялось на съемочной площадке одного из клипов артиста. В конце 2017 года влюбленные стали родителями близнецов, которых назвали Николасом и Люси. Сообщается, что третьего малыша Анна родила на месяц раньше срока.
К слову, недавно мы писали, как Иглесиас рассказал о традициях в семье и о русском имени для крошечной дочери. Энрике Иглесиас и Анна Курникова назвали дочь Машей.
Фото и видео: @annakournikova / Instagram
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