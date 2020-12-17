Анна Курникова показала редкие фото детей-двойняшек в их день рождения

«Они невозможные!», «Какие красивые дети», «Люси похожа на Энрике», «С днем рождения маленькую красотку», «Горячая смесь кровей», «Невероятно красивые дети», «С днем рождения! Пусть будут самыми счастливыми!», — прокомментировали подписчики.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова не сообщали о своей женитьбе, но год назад в социальной сети Анна приписала фамилию любимого к своей. Также они держали в тайне обе беременности бывшей спортсменки. Старшие двойняшки родились 16 декабря 2017 года.

В начале 2020-го в Сети появились новости, что Анна беременна во второй раз. Об этом в эфире на радио обмолвился брат Иглесиаса. В январе, раньше срока, на свет появилась дочь Маша. Через несколько дней они подтвердили, что вновь стали родителями и показали нежные фото из роддома.

Энрике Иглесиас рассказывал, что в их семье разговаривают на трех языках: русском, испанском и английском.