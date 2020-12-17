Анна Курникова показала редкие фото детей-двойняшек в их день рождения
Фото: East News
Энрике Иглесиас и Анна Курникова вместе 19 лет. Знаменитости, несмотря на большую популярность, ведут затворнический образ жизни. Они не раскрывают детали личной жизни, редко показывают общие фото. Но в день рождения старших детей — Николаса и Люси — Анна сделала исключение, показав фото милых подросших именинников.
«Они невозможные!», «Какие красивые дети», «Люси похожа на Энрике», «С днем рождения маленькую красотку», «Горячая смесь кровей», «Невероятно красивые дети», «С днем рождения! Пусть будут самыми счастливыми!», — прокомментировали подписчики.
Энрике Иглесиас и Анна Курникова не сообщали о своей женитьбе, но год назад в социальной сети Анна приписала фамилию любимого к своей. Также они держали в тайне обе беременности бывшей спортсменки. Старшие двойняшки родились 16 декабря 2017 года.
В начале 2020-го в Сети появились новости, что Анна беременна во второй раз. Об этом в эфире на радио обмолвился брат Иглесиаса. В январе, раньше срока, на свет появилась дочь Маша. Через несколько дней они подтвердили, что вновь стали родителями и показали нежные фото из роддома.
Энрике Иглесиас рассказывал, что в их семье разговаривают на трех языках: русском, испанском и английском.
Фото видео: Instagram Энрике Иглесиаса, Анны Курниковой, East News
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