Равшана Куркова показала, как выглядела в школьные годы: «Прекрасная девочка!»
Фото: @rav_shana / Instagram
Равшана Куркова недавно отметившая 40-летие, вновь удивила своих поклонников. Актриса выглядит намного моложе своих лет, и поклонники нередко просили показать фотографии из детства. Равшана решила опубликовать одну из них на своей странице в Instagram. На фото актриса позирует в строгой школьной форме с белоснежным воротником. Волосы Равшаны аккуратно подстрижены в каре, а челка собрана заколкой на макушке. Под снимков актриса дала несколько советов самой себе: «1) Сильно не раскисай в грустные моменты. Иногда, когда что-то идёт не так, представь, останется ли это поводом для переживаний через 5-10 лет (да даже через год)? 2) Если хочется кого-то впечатлить - впечатляй себя. Доказывать и соревноваться тоже имеет смысл лишь с собой. 3) Мы не обязаны ни перед кем отчитываться за свой выбор. 4) Будь внимательнее к тем, кто рядом. 5) Будь добрее к тем, с кем не по пути. Со временем, ваши дороги могут пересечься. 6) Из всех чувств, больше всего в жизни пригодится чувство юмора. 7) На самом деле, неважно, что именно происходит, победа или неудача - всё проходит. Имеет значение лишь то, как это принимать. 8) Береги себя - нигде не лежит запасная печень. И сердце у нас тоже одно. И душа. Береги себя, пожалуйста. 9) Жизнь - интереснейшее путешествие, но надо запастись терпением. 10) Никогда не поздно поумнеть. Со счастьем это работает также.»
Фолловеры остались в восторге от нового фото Равшаны и написали в комментариях: «Равшана!!!!», «Какая прелестная девочка», «Сильно обожаю !», «Как все верно и правильно написано! Научиться бы всему этому следовать...Грабли разбросаны тут и там ....Равшана, Вы очень красивы и талантливы! Всегда рада на Вас смотреть...Удачи Вам !», «Можно сказать, что совсем не изменилась», «Вы внешне почти не изменились!!! Это прекрасно!!!», «Золотые слова», «Какая красивая девочка!!! Люблю вас Равшана!!!!», «Не переставать мечтать, радоваться мелочам, любить и ценить родных!».
К слову, недавно мы писали, как Равшана Куркова с забавной прической устроила зажигательные танцы под хит из 2000-х годов. «Шедеврально», «Бомба», — так оценили увиденное поклонники актрисы.
А вам понравилось новое фото Равшаны Курковой? Делитесь своим мнением в комментариях!
Фото: @rav_shana / Instagram
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