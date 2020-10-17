Равшана Куркова показала, как выглядела в школьные годы: «Прекрасная девочка!»

Фолловеры остались в восторге от нового фото Равшаны и написали в комментариях: «Равшана!!!!», «Какая прелестная девочка», «Сильно обожаю !», «Как все верно и правильно написано! Научиться бы всему этому следовать...Грабли разбросаны тут и там ....Равшана, Вы очень красивы и талантливы! Всегда рада на Вас смотреть...Удачи Вам !», «Можно сказать, что совсем не изменилась», «Вы внешне почти не изменились!!! Это прекрасно!!!», «Золотые слова», «Какая красивая девочка!!! Люблю вас Равшана!!!!», «Не переставать мечтать, радоваться мелочам, любить и ценить родных!».

К слову, недавно мы писали, как Равшана Куркова с забавной прической устроила зажигательные танцы под хит из 2000-х годов. «Шедеврально», «Бомба», — так оценили увиденное поклонники актрисы.

А вам понравилось новое фото Равшаны Курковой? Делитесь своим мнением в комментариях!