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Равшана Куркова пришла на кинопремьеру в мини и жакете, а Дарья Мельникова — в джинсах

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Равшана Куркова

Фото: Светлана Наконечная

В Москве прошла премьера фильма «Хандра», который выйдет в широкий прокат 1 октября.

В московском кинотеатре состоялась торжественная премьера фильма «Хандра», на которую прибыли многие российские звезды, среди которых были Данила Якушев, Кирилл Ковбас и Влад Канопка. Стильный вечерний образ продемонстрировала 40-летняя актриса Равшана Куркова. Звезда отдала предпочтение строгому юбочному костюму из шерсти с жакетом и мини, под которые подобрала темно-зеленую водолазу и легендарную прямоугольную сумку Chanel цвета изумруда. На мероприятие прибыла и звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова. 28-летняя актриса предпочла более свободный аутфит — голубые джинсы, жакет в мелкую клетку и черный топ. Завершила образ Дарья сумкой из коричневой кожи и спортивными кедами.

Дарья Мельникова

Фото: Светлана Наконечная

Поддержать звездного коллегу Кирилла Ковбаса прибыла звезда «Чик» Варвара Шмыкова. Рыжеволосая красавица выбрала белоснежное льняное платье-рубашку, поверх которого надела жилет из денима. Завершила многослойный образ актриса актуальной поясной сумкой Gucci насыщенного желтого цвета и лаконичными мюлями.

Варвара Шмыкова и Кирилл Ковбас

Фото: Светлана Наконечная

В фильме «Хандра» показывается правдивая история троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярка, диджей Виталик теряет деньги за «хату», а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи, омоновцы и прочие «небезопасные сограждане». А все это —ради того, чтобы каждый на утро проснулся счастливым.

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Фото и видео: Светлана Наконечная

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