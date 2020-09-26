Равшана Куркова пришла на кинопремьеру в мини и жакете, а Дарья Мельникова — в джинсах

В фильме «Хандра» показывается правдивая история троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярка, диджей Виталик теряет деньги за «хату», а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи, омоновцы и прочие «небезопасные сограждане». А все это —ради того, чтобы каждый на утро проснулся счастливым.

Ранее мы писали, как ослепительная Муцениеце, дерзкая Бочкарева и другие звезды на открытии фитнес-центра.