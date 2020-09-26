Равшана Куркова пришла на кинопремьеру в мини и жакете, а Дарья Мельникова — в джинсах
Фото: Светлана Наконечная
В московском кинотеатре состоялась торжественная премьера фильма «Хандра», на которую прибыли многие российские звезды, среди которых были Данила Якушев, Кирилл Ковбас и Влад Канопка. Стильный вечерний образ продемонстрировала 40-летняя актриса Равшана Куркова. Звезда отдала предпочтение строгому юбочному костюму из шерсти с жакетом и мини, под которые подобрала темно-зеленую водолазу и легендарную прямоугольную сумку Chanel цвета изумруда. На мероприятие прибыла и звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова. 28-летняя актриса предпочла более свободный аутфит — голубые джинсы, жакет в мелкую клетку и черный топ. Завершила образ Дарья сумкой из коричневой кожи и спортивными кедами.
Фото: Светлана Наконечная
Поддержать звездного коллегу Кирилла Ковбаса прибыла звезда «Чик» Варвара Шмыкова. Рыжеволосая красавица выбрала белоснежное льняное платье-рубашку, поверх которого надела жилет из денима. Завершила многослойный образ актриса актуальной поясной сумкой Gucci насыщенного желтого цвета и лаконичными мюлями.
Фото: Светлана Наконечная
В фильме «Хандра» показывается правдивая история троих друзей, снимающих вместе квартиру в Москве. Безработный Деня встречает беременную бывшую из Красноярка, диджей Виталик теряет деньги за «хату», а режиссер Леша пытается вместо рекламы кондиционеров снять артхаусный фильм. Разобраться с проблемами друзьям мешают киргизы-заговорщики, врачи, омоновцы и прочие «небезопасные сограждане». А все это —ради того, чтобы каждый на утро проснулся счастливым.
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Фото и видео: Светлана Наконечная
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