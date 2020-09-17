Равшана Куркова с забавной прической устроила зажигательные танцы под хит из 2000-х годов
Фото: www.instagram.com/rav_shana/
Равшана Куркова недавно отметившая 40-летие, вновь удивила своих поклонников. Актриса выглядит намного моложе своих лет, а удачно подобранные образы и вовсе во многих случаях помогают ей сойти за подростка.
В очередном видео Равшана наглядно продемонстрировала это. Актриса с забавной прической и в спортивном костюме устроила зажигательные танцы в компании профессиональных танцоров под хит из 2000-х годов.
«Бум-бац! Фристайла! @zayachiy_ston, обожаю, спасибо! Репетировать, хомячить и придумывать с вами — сплошной балдеж! Давайте же беситься чаще, чем раз в три года», — написала она в Instagram. В комментариях она отметила, что дублей было мало, и такого результата она с танцорами добилась за короткое время.
«Здорово!», «Хореография — огонь!», «Мегакруто», «Смотрю не останавливаясь», «Смешная такая», «Мы так долго ждали, дождались наконец-то! Очень круто, давайте чаще!», «Кайф», «Стиль», «Какая же крутотень! Ааааа!!!», «Милейшая бомба», «Офигенно», — наперебой принялись комментировать поклонники актрисы.
А вы оценили танец Равшаны Курковой? Напишите в комментариях.
Фото и видео: Instagram Равшаны Курковой
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