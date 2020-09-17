Равшана Куркова с забавной прической устроила зажигательные танцы под хит из 2000-х годов

«Бум-бац! Фристайла! @zayachiy_ston, обожаю, спасибо! Репетировать, хомячить и придумывать с вами — сплошной балдеж! Давайте же беситься чаще, чем раз в три года», — написала она в Instagram. В комментариях она отметила, что дублей было мало, и такого результата она с танцорами добилась за короткое время.

«Здорово!», «Хореография — огонь!», «Мегакруто», «Смотрю не останавливаясь», «Смешная такая», «Мы так долго ждали, дождались наконец-то! Очень круто, давайте чаще!», «Кайф», «Стиль», «Какая же крутотень! Ааааа!!!», «Милейшая бомба», «Офигенно», — наперебой принялись комментировать поклонники актрисы.

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