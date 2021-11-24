Кудрявая милая: Ани Лорак показала, как выглядела в школьные годы и в начале карьеры

В личном блоге Ани Лорак опубликовала трогательное сообщение, в котором рассказала, какие трудности преодолела на пути к вершине славы.

«В своей жизни я немало раз сталкивалась с трудностями. Были моменты, когда били по ногам и казалось, что никто в тебя не верит и не поддерживает, что весь мир против тебя. Но именно в такие моменты я понимала: никто не может повлиять на мой успех, только я могу изменить свою судьбу.

День за днем, преодолевая трудности, преодолевая усталость, преодолевая эмоциональное давление, я, не оглядываясь, шла к своей цели. У меня было огромное желание, вера и упорство.

И теперь, спустя время, я могу сказать: Да, я стала сильней», — написала она.