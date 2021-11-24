Кудрявая милая: Ани Лорак показала, как выглядела в школьные годы и в начале карьеры
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/anilorak
В личном блоге Ани Лорак опубликовала трогательное сообщение, в котором рассказала, какие трудности преодолела на пути к вершине славы.
«В своей жизни я немало раз сталкивалась с трудностями. Были моменты, когда били по ногам и казалось, что никто в тебя не верит и не поддерживает, что весь мир против тебя. Но именно в такие моменты я понимала: никто не может повлиять на мой успех, только я могу изменить свою судьбу.
День за днем, преодолевая трудности, преодолевая усталость, преодолевая эмоциональное давление, я, не оглядываясь, шла к своей цели. У меня было огромное желание, вера и упорство.
И теперь, спустя время, я могу сказать: Да, я стала сильней», — написала она.
Публикацию артистка сопроводила видео, показав, как выглядела в начале своей карьеры, которая началась еще в школьные годы. На архивных записях не самого лучшего качества тогда еще Каролина Куек запечатлена без привычного теперь уже сценического грима, со своей природной красотой — с румяными щечками, кудрявыми волосами и с минимумом макияжа.
Ани Лорак начала путь в шоу-бизнес, когда была еще совсем ребенком. Талантливая девочка с сильным голосом участвовала во многих конкурсах. И, когда ей было всего 13 лет, ее заметил продюсер Юрий Фалеса. Он взял юную артистку под свое крыло и стал заниматься ее продвижением.
Несколько лет спустя, когда Каролина повзрослела, у нее начался роман с Фалесой. Тогда общество обвиняло его в связи с несовершеннолетней, но в недавнем интервью продюсер рассказал, какие отношения их связывали на самом деле.
Фото и видео: Instagram