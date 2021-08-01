Ани Лорак примерила одинаковые купальники с дочерью — кто выглядит круче?

Напомним, что Ани впервые стала матерью в 2011 году. Тогда она была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Когда их дочери было 8 лет, супруги развелись. Позднее Лорак рассказала, что пошла на это из-за измен мужа. Также недавно Ани Лорак рассказала о причинах расставания с первым супругом Юрием Фалесой.