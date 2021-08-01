Ани Лорак примерила одинаковые купальники с дочерью — кто выглядит круче?
Певица Ани Лорак вместе с дочерью Софией отдыхает в турецком Бодруме. Артистка периодически делится с поклонниками снимками с курорта. В один из дней 42-летняя певица появилась у бассейна в том же закрытом полосатом купальнике, что и ее 10-летняя наследница. Оба купальника были декорированы тонким поясом на талии.
Снимки собрали восхищенные комментарии от рядовых подписчиков артистки и звезд. Не прошел мимо и звездный крестный Софии Филипп Киркоров. «Как вытянулась! Какая стройняшка моя крестница!» — восхитился король российской эстрады. А вы как считаете, на ком купальник смотрится более стильно?
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Напомним, что Ани впервые стала матерью в 2011 году. Тогда она была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Когда их дочери было 8 лет, супруги развелись. Позднее Лорак рассказала, что пошла на это из-за измен мужа. Также недавно Ани Лорак рассказала о причинах расставания с первым супругом Юрием Фалесой.
Фото и видео: Instagram
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