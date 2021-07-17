Ани Лорак готова к новым отношениям: «Я могу обратить внимание на любого»

«Можно влюбиться и в маленького, толстенького и лысенького мужчину, у которого такой богатый внутренний мир, такое внутреннее богатство!» — уверена Лорак.

Черта, с которой Каролина точно не смогла бы смириться – это жадность. Не нужно тратить время на скупых избранников.

Певица также отметила, что ни в коем случае нельзя терпеть общество друг друга только из-за детей. «Ты никому ничего не должна, не надо терпеть. Если не сложились отношения, выстраиваются новые, а у вас есть дети, вы должны понять, что главный критерий для их счастья — это счастливая мама». — сказала звезда.