Ани Лорак готова к новым отношениям: «Я могу обратить внимание на любого»
В интервью изданию «7Дней» 42-летняя артистка призналась, что могла бы влюбиться в абсолютно любого мужчину. «Я могу обратить внимание на любого мужчину, если говорить о внешности».
Лорак уверена, что внутренний мир человека намного важнее красивого лица или стильной одежды. «Во время жизненного путешествия я поняла, что настоящее чувство любви, привязанности и счастья не зависят от трех «В». Вес, возраст и внешность», — отметила артистка.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Каролина также добавила, что одной из самых сексуальных черт в мужчине считает ум.
«Можно влюбиться и в маленького, толстенького и лысенького мужчину, у которого такой богатый внутренний мир, такое внутреннее богатство!» — уверена Лорак.
Черта, с которой Каролина точно не смогла бы смириться – это жадность. Не нужно тратить время на скупых избранников.
Певица также отметила, что ни в коем случае нельзя терпеть общество друг друга только из-за детей. «Ты никому ничего не должна, не надо терпеть. Если не сложились отношения, выстраиваются новые, а у вас есть дети, вы должны понять, что главный критерий для их счастья — это счастливая мама». — сказала звезда.
Фото и видео: Global Look Press
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