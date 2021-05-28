Известный продюсер рассказал об отношениях с 13-летней Ани Лорак: «Я ее воспитывал»

Ани Лорак росла в многодетной семье, ее старший брат погиб в Афганистане, а родители были разведены. Юрий впервые увидел юную Каролину на детском песенном конкурсе. Ей тогда было 13 лет, ему 30.

Продюсер говорит, что сразу заинтересовался талантом девочки. «Такие дети рождаются раз в 30 лет. Она может спеть все. Она большая трудяга. Если она поставил себе цель сделать шоу, стоящее огромных денег, она обязательно всего добьется», — цитирует Фалесу «Собеседник».

Ранее в интервью продюсер не скрывая рассказывал, что занимался воспитанием Каролины. «Когда я пришел к ним в дом познакомиться с мамой, я был шокирован, как бедно они живут. Я даже не могу словами этого передать. Отца к ней допускали по большим праздникам. Мы каждый день проводили с Каролиной. И каждый день она занималась зарядкой под моим руководством. Она была миленькая, но слабенькая девочка. А за две недели села на шпагат. Никто в это не верил. Она многого не знала, ей просто не давали нужного внимания. Я занялся ее воспитанием», — говорил он.