Известный продюсер рассказал об отношениях с 13-летней Ани Лорак: «Я ее воспитывал»
В жизни Ани Лорак было несколько мужчин, сыгравших важную роль. Один из них — ее первый продюсер и бывший возлюбленный Юрий Фалеса. Их отношения закончились давно, но он все же не отказывается говорить об их романе. Всегда он отзывается о своей экс-избраннице с большой теплотой и как о человеке редкого таланта.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/anilorak
Ани Лорак росла в многодетной семье, ее старший брат погиб в Афганистане, а родители были разведены. Юрий впервые увидел юную Каролину на детском песенном конкурсе. Ей тогда было 13 лет, ему 30.
Продюсер говорит, что сразу заинтересовался талантом девочки. «Такие дети рождаются раз в 30 лет. Она может спеть все. Она большая трудяга. Если она поставил себе цель сделать шоу, стоящее огромных денег, она обязательно всего добьется», — цитирует Фалесу «Собеседник».
Ранее в интервью продюсер не скрывая рассказывал, что занимался воспитанием Каролины. «Когда я пришел к ним в дом познакомиться с мамой, я был шокирован, как бедно они живут. Я даже не могу словами этого передать. Отца к ней допускали по большим праздникам. Мы каждый день проводили с Каролиной. И каждый день она занималась зарядкой под моим руководством. Она была миленькая, но слабенькая девочка. А за две недели села на шпагат. Никто в это не верил. Она многого не знала, ей просто не давали нужного внимания. Я занялся ее воспитанием», — говорил он.
Романтические отношения между продюсером и его талантливой подопечной начались, когда ей исполнилось 19 лет.
Юрий Фалеса признается, что его открытость однажды сыграла с ним злую шутку. Однажды на фуршете его буквально подкараулил журналист и начал спрашивать про роман с Ани. Юрий отвечал на вопросы. А потом его внезапно спросили: «А расскажите про ваш первый раз». Продюсер подумал, что спрашивают про его личную жизнь и откровенно ответил, что первая интимная близость у него случилась, когда он был в пионерском лагере. После его слова смонтировали полностью исказив. В репортаже все выглядело так, будто первый секс в 13 лет был у Каролины Куек. «Но это ложь! Меня просто подставили», — искренне реагирует он.
После он собирался подать в суд на программу, но перед ним извинились.
Сейчас продюсер женат на девушке, которая на 36 лет моложе него. С супругой они воспитывают маленького сына.
В апреле, когда Фалеса отмечал 60-летний юбилей, Ани Лорак, по его рассказу, прислала ему теплое поздравление.
Фото и видео: Instagram
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