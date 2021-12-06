Кудрявцева едко раскритиковала Распутину за необъективное судейство в популярном шоу

Судьи, выставляя оценки суперстарам, разошлись во мнениях. Так, Лера Кудрявцева едко раскритиковала Машу Распутину за необъективные оценки. Исполнительница хита «Роза чайная» всех оценивала максимально.

«Маша Распутина всем высокие оценки ставит, а мы с Сережей Соседовым должны как бы решать вопросы. Это конкурс, нельзя любить всех. А в чем тогда смысл конкурса, если всем ставить высокие оценки?» — обратилась телеведущая к коллеге.

Певица молчать не стала, отметив, что ей все нравятся. «Так мне тоже все нравятся! Но нам приходится решать судьбу. И мы злодеи. Я за справедливость», — парировала Кудрявцева.

Кстати, во время пятого выпуска шоу Лера осталась недовольна не только оценками судьи-коллеги, но и выступлением Любаши, исполнившей хит «Не волнуйтесь, тетя». Кудрявцева за выступление поставила ноль баллов. Такое поведение выбывшая из проекта конкурсантка назвала аморальным, отметив, что Лера вообще не имеет права судить артистов, так как сама не поет.