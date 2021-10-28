Вика Цыганова — откровенно о личном: «Муж дарит дорогие подарки, а цветы нет»
В свой день рождения и в преддверии премьеры шоу «Суперстар!», в котором Вика приняла участие, она дала интервью Passion.ru и рассказала о сложностях участия в проекте, о своем многолетнем творчестве и секретах успеха, а также о счастливой жизни с мужем, продюсером и поэтом-песенником Вадимом Цыгановым.
Passion.ru: Вика, расскажите о проекте «Суперстар!», в котором вы принимали участие. Вы говорили, что не считаете себя артисткой шоу, тогда почему согласились стать участницей?
Вика Цыганова: Я никогда не принимала участия в шоу, не была винтиком системы, я драматическая актриса. Для меня важны драматургия, литература, смыслы, культурные ценности и коды. Шоу — это некое представление, это такой красивый блестящий фантик. Но ничто человеческое не чуждо и мне, и я тоже захотела попробовать себя в этом, как в чем-то новом для себя. Новый опыт всегда полезен, тем более это отличный шанс напомнить своей публике о себе. Я ее люблю и по ней скучаю. И я считаю, что в наше время важна поддержка. Поэтому телевидение я использовала для такой возможности — пообщаться через экран со своей любимой публикой.
Passion.ru: Кого-то из ваших коллег, которые тоже стали участниками, вы считаете своими главными соперниками?
Вика Цыганова: В этом шоу у меня не было соперников. Может, это слишком самонадеянно звучит, но... Я думаю, что Авраам Руссо был очень достойный, и все люди разные. Допустим, не стоит сравнивать нас с Любашей, она поэтесса, музыкант. Она молодец, что тоже приняла участие. Наташа Власова — она композитор, автор своих песен, это немножко другое, а актрис там не было. Конкурентами были бы Стас Пьеха или Маша Распутина, и можно было с Лерой Кудрявцевой в журналистике состязаться или с Сергеем Соседовым в музыкальной критике.
Я считаю, что в творчестве не может быть конкурентов. В творчестве есть содружество совместного созидания. Это не спорт, и здесь у каждого есть свои грани таланта, которые человек раскрывает для публики. Ну, а если серьезно, то, конечно, Анастасия — тоже актриса, как и я.
Она сильный, талантливый человек, но время берет свое, и я видела, как ей тяжело даются многие вещи. Здесь скорее радость встречи со зрителем — самое важное. Мне искренне жаль артистов, актеров, которые уходят в небытие, в забвение. И я всей душой жалею таких людей, и если у них есть работа и возможность работать, то я искренне за них рада.
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: Сколько времени уходило на репетиции и съемки? Вы успевали параллельно вести концертную деятельность или все время пропадали в павильонах «Мосфильма»?
Вика Цыганова: «Суперстар!» — очень сложный проект, в котором сочетаются жанры реалити, докьюментари, интервью с жанром шоу, где еще и присутствует система голосования жюри и выставления баллов. Для артиста, который однажды вошел в первый эшелон, слушать критику, обоснованную или нет, невероятно трудно. Но это полезно для работы над собой.
Подготовка проекта началась с репетиций, коротких интервью, работы над аранжировками, и дальше, в процессе, нагрузка увеличивалась. Проект занимал все больше и больше времени, во время съемок самого шоу пришлось на месяц забыть о себе. Приходилось переносить важные дела, менять планы, поздно ложиться и рано вставать. Но зато вспомнились студенческие времена, когда было ощущение, что впереди что-то волшебное, и не жаль никаких сил.
Фото: Пресс-служба НТВ
Телевизионный формат очень сложный. Времени на репетиции катастрофически не хватало, как и времени на работу над песнями в студии. Были очень жесткие рамки, очень много ограничений. Я не очень хорошо себя чувствовала, за время подготовки перенесла три операции, о чем не знали ни члены жюри, ни мои партнеры.
Я была на обезболивающих, и даже сейчас, спустя день после съемок финального выпуска проекта, я работаю над этим интервью из палаты клиники. Я старалась совместить и личные дела, и проект, и работу по созданию новой коллекции одежды. В этот раз мне даже пришлось пропустить участие в Mercedes Benz Fashion Week Russia, а на Неделю моды в Дубай моя коллекция полетела самостоятельно — без меня.
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: Участие в проекте – это возможность снова заявить о себе, раскрыть свой талант с другой стороны или желание стать победителем в финале?
Вика Цыганова: Участие в проекте — это прежде всего возможность напомнить многомиллионной аудитории о себе. Хоть я и очень востребованный артист, рабочая лошадь, и я за 30 с лишним лет не отменила ни одного концерта, но, думаю, что участие в таком красивом и сложном проекте продлит мою творческую жизнь еще лет на 15.
Если учесть, что в последнее время меня показывали на телевидении 1-2 раза в год, и в основном в небольших передачах и ток-шоу у Малахова и Галкина, и это всегда приносило плоды, то участие в нескольких программах «Суперстар!» взбодрит мою публику и даст возможность сделать что-то новое и красивое для нее.
Я рада, что показала в программе свои вещи, которые шью и делаю с моими мастерами — их я собирала на протяжении 20 лет. Это люди с золотыми руками и, не побоюсь сказать, с золотой душой и сердцем.
У меня даже появилась мечта — исполнить песню «Земля в иллюминаторе». Эта композиция понравилась бы всем космонавтам, которые летали в Космос, я бы вложила в нее такие силы души и все свое физическое здоровье. Я думаю, что эта песня должна иметь новую жизнь, поскольку женщины летали в Космос. Ее должны услышать в женском исполнении. Женщины летали и будут летать к звездам – как благодаря своему таланту, так и встречаться с ними именно в Космосе.
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: Вика, а правда, что в самом начале своего пути вы пели в ресторане и подрабатывали уборщицей? Как девушка с Дальнего Востока смогла стать известной?
Вика Цыганова: Я уборщицей никогда не работала. Когда я училась, подрабатывала, осваивая разные специальности, и копила деньги, чтобы поехать в Москву, посмотреть новые премьеры в Ленкоме, в Театре на Таганке, в Ленинград съездить. А в ресторане я подрабатывала только на новогодних каникулах — переодевалась в Снегурочку.
Моя любовь к театру и вывела меня на правильных людей, с которыми у нас были общие цели. Это не было просто желанием стать известной певицей. Эстрадная карьера получилась сама собой. Песни — это короткие аудиоспектакли, клипы — это короткие фильмы, все паззлы складывались в красивую картинку. Главное, что меня приняли люди. Секрет успеха — в работоспособности и многолетней верности своему зрителю.
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: Кстати, а звездой или, как сейчас модно говорить, суперзвездой (суперстар) вы себя считаете?
Вика Цыганова: Я себя считаю талантливой актрисой, артисткой, востребованной личностью и, не побоюсь этого слова, уже легендой. Может, это и звучит как-то самонадеянно, но сегодняшние звезды только зажигаются и сразу гаснут. А вот на артистов, которые участвуют в проекте «Суперстар!», всегда было приятно смотреть, это «старая» школа, и в них есть и энергия, и доброта.
Проект доказывает, что и я, и все артисты-участники — на своем месте. Спасибо большим и великим людям, которые поддерживали меня, и которых я искренне всей душой люблю и на которых равнялась. Это такие великие артисты, как Александр Яковлевич Михайлов, Инна Чурикова, Евгений Павлович Леонов, Олег Табаков, Николай Караченцов. В общем, я счастливый человек. Я — Суперстар!
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: Среди почитателей вашего творчества много молодых людей. Как думаете, что их привлекает в ваших музыкальных произведениях?
Вика Цыганова: Молодых людей прежде всего привлекает мой голос, тексты песен, стихи. Они знают меня по песням, которые всю жизнь любят и слушают их родители. Как бы сейчас не было много фриковой музыки, фриковых исполнителей, все равно есть люди, у которых чистая душа, и которые тянутся к чему-то светлому.
Я не говорю, что моя душа абсолютно светлая, но у меня есть стремление к свету, и многие люди это чувствуют, потому что они тоже стремятся к свету. А фантики — они приходят и уходят, их выкидывают, забывают. В этом и трагедия фантика, а конфетку из себя вырастить — это задача человека, задача личности.
Passion.ru: А как относитесь к современным исполнителям и современной музыке? Есть какие-то песни, которые вы с радостью можете послушать?
Вика Цыганова: Я плохо знаю современных исполнителей, а тех, которые мне известны, им уже почти 40 лет. Не уверена, что можно назвать их «современными», они уже, наверное, зрелые артисты. Много, конечно, хороших: тот же Стас Пьеха — талантливый человек с красивым голосом. Видно, что он уже сформирован как личность. А так в моем окружении много молодежи — племянники, участники нашей команды. Они что-то показывают в TikTok и Instagram, что-то интересное иногда ловлю по радио в машине, но не сразу запоминаю имена.
Passion.ru: Среди ваших песен есть какая-то особенно любимая? Какую композицию поклонники чаще всего просят спеть на бис?
Вика Цыганова: Разные люди любят разные песни. Для меня одна из самых любимых — это «Синие мои цветы», композиция Александра Морозова на стихи Вадима Цыганова. Я очень люблю песню «Крым», которую мы написали с Вадимом. Конечно же, я люблю композицию «Приходите в мой дом», которую, кстати, благодаря проекту «Суперстар!» я переосмыслила и по-другому спела.
Passion.ru: В одном из интервью вы отметили, что шоу-бизнес — это самое отвратительное, что есть на свете? Почему вы так считаете? Если ли у вас друзья среди звездных коллег?
Вика Цыганова: Мне очень часто задают вопрос: почему я не особо дружу с людьми из шоу-бизнеса. Ну, получается, потому что я «свой среди чужих, чужой среди своих». Есть что-то растлевающее и омерзительное в шоу-бизнесе, но есть и хорошие, светлые, талантливые люди. Просто одной краской мазать это все нельзя. Бог дает каждому человеку шанс рано или поздно покаяться в каких-то грехах, изменить свою судьбу, изменить свою жизнь.
Я всех людей люблю и всех жалею. Конечно, те, кто не сопротивляется обстоятельствам и опускается, кто разрушает мир вокруг себя, тоже достойны жалости, но совсем другой. Такое поведение я не приветствую. Каждый человек должен пройти свой путь, и молодой артист тоже. Но вот эти ценности, которые сейчас есть, они не сформируют личность полноценную, глубокую и правильную.
Мне часто пишут многие артисты, молодые люди, которые учатся на актеров, и они не знают, как себя найти, как применить то хорошее, что в них есть. Потому что, к сожалению, среда шоу-бизнеса — это только деньги. Все это сопряжено с каким-то притворством, и тут очень трудно устоять, сохранить себя.
Я искренне поддерживаю тех молодых людей, которые борются за себя, за свою душу, за какие-то непреходящие ценности. Им очень трудно, очень, но, как говорится, для этого всегда есть публика — мир не без добрых людей. Публика, которая «подхватывает» талант артиста и помогает устоять.
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: Вика, знаем, что вы отлично шьете. Вы на самом деле переделывали костюмы мамы и бабушки под наряды для своих выступлений? Как вам удавалось создать необычный и оригинальный костюм? Ведь уметь шить — это одно, а создавать стильную одежду — совсем другое.
Вика Цыганова: Вдохновляют сюжеты и герои русских песен, русских сказок. Те красивые картинки, которые всех нас восхищают в книжках в детстве, те фильмы, героев которых мы с любопытством разглядываем. Моя одежда — это посвящение Большому Русскому Стилю, как балеты Дягилева, как картины Бакста, Головина, Бенуа. Это очень сочный, элегантно-варварский, буйно-декоративный, пышущий красками и дорогой стиль. Когда-то он «взорвал» Париж, стал славой русского декоративно-прикладного искусства, делал моду перед Первой мировой войной.
Из современников вдохновляет великий русский путешественник и художник Федор Конюхов. Сюжеты и образы его картин были положены на ткань, они стали реальными, физически осязаемыми. В каком-то смысле получилось жизнь превратить в сказку.
Passion.ru: Говорят, что многие девушки ищут мужчин, которые чем-то похожи на их отцов. Есть ли у Вадима что-то общее с вашим папой и какие-то различия?
Вика Цыганова:Вадим — потрясающий человек, мне все в нем нравится, прежде всего его душа. Потому что он очень красивый человек. Я думаю, что человек, который пишет такие замечательные песни, не может быть подлым, плохим, алчным, злым, недобрым. Для меня в нем все прекрасно. Он действительно чем-то похож на моего отца — любовью к Высоцкому, Тарковскому.
Вадим любит поэзию, сочиняет песни и стихи и очень тонко ощущает материи — жизненные и духовные. У него есть недостатки, как и у любого человека, но у него потрясающее чувство юмора, которое, кстати, не всем нравится, и не все могут его понимать и разделять. Вадима нужно хорошо знать и любить, чтобы понимать его искрометный юмор, очень такой гурманский.
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: Известно, что сначала с Вадимом вы были просто друзьями. А когда вы поняли, что он все-таки ваш человек? Может, он как-то красиво за вами ухаживал, делал необычные сюрпризы?
Вика Цыганова: С самого начала мы с ним были друзьями, но недолго. Дружба позволила разглядеть друг в друге новые качества и особенности: понять, что он красивый мужчина, а я неплохая женщина.
Сюрпризы он мне всегда делал и делает: всегда преподносит дорогие подарки, всегда балует, возит отдыхать. Как ни странно, он очень редко дарит цветы. Но Вадим говорит: «Все цветы от поклонников — это все цветы от меня». С отцом они похожи еще тем, что они честные и открытые.
Passion.ru: Как вы думаете, почему сейчас так много красивых и успешных, но совершенно одиноких женщин? Все дело в настоящих мужчинах, которые, по мнению многих, вывелись, или все-таки в женщинах?
Вика Цыганова: Удивительно, женщин сейчас много красивых, много достойных, но все-таки бизнес — это мужская энергия. Если женщина уходит в бизнес, она теряет свою женственность, ту магию, которая у нее есть. Многие со мной поспорят, но это очень большие духовные настройки, и на каком-то этапе, если женщина молодая, до 30-40 лет, она этого даже не чувствует, она этого не понимает.
Сейчас стали модными поздние браки, позднее рождение детей. И, как ни странно, женщины воспитывают мужчин, как детей, а мужчины к этому привыкают и потом не находят достойную себе же пару. Наверное, есть какой-то перекос в нашем мире, поэтому так много несчастных, так много одиноких людей. Но все-таки если человек живет с Богом, он не бывает одинок, и все в его судьбе устраивается правильно.
Своим девушкам-моделям я всегда говорю: «Берегите свою девственность. Это самое мощное оружие — оружие чистоты прежде всего. Это то, что позволит вам не ошибиться в юноше, в мужчине, и найти именно того человека, которого вы заслуживаете. Потому что девственность — это великий дар, это бесценный дар девушки, как, собственно говоря, и юноши тоже».
Фото: Пресс-служба НТВ
Не принято в обществе об этом говорить, но я хочу об этом сказать. Потому что, когда человек «разматывает» себя и лишается этой чистоты и красоты, он лишает самого себя иммунитета — иммунитета к восприятию добра и зла даже.
Passion.ru: Вы говорили, что в детстве мечтали стать мамой 10 детей. Но, к сожалению, своих детей у вас. Правда, что Вадим стал для вас самым главным ребенком? Кто все-таки больше опекает в ваших отношениях: вы его или он вас?
Вика Цыганова: У нас брак и партнерские отношения тоже. Мне всегда интересно с ним, потому что он всегда придумывает что-то новое, какие-то новые проекты, он все время меня втягивает в это. Честно могу сказать: я не всегда этого хочу, но, поскольку я тоже увлекающаяся личность, мне жалко не попробовать. Лучше я попробую, чем я не сделаю что-то, не втянусь в проект. Иногда не хватает, конечно, сил. Хочется больше личного общения с подругами, с природой, но с Вадимом мне всегда хорошо и интересно.
Passion.ru: Вы говорили, что в детстве вы часто болели, а позже даже пережили клиническую смерть. Можно ли это считать испытаниями, посланными Богом? И, по вашему мнению, для чего он их дает людям?
Вика Цыганова: Да, я болела много, и даже сейчас, во время подготовки и съемок «Суперстар!», я тоже болела. За три месяца я перенесла три операции: это было связано и с моей красотой, и с внешностью, зубами, и с вопросами, касающимися женского здоровья. Ну, так вот получилось, какие-то добровольные вещи, возможно, это какие-то мои личные испытания.
Потому что герою нужно пойти на войну, кого-то победить. Полететь в космос кому-то надо было, как Юле Пересильд. Я рада за нее искренне и просто счастлива, что есть такие девушки, отчаянные и мужественные. Ну, а кому-то нужно потерпеть, самого себя потерпеть, это тоже учит смирению. Боли — они как-то закаляют. Потому что, когда в жизни все сладко, вкусно, хорошо, ты начинаешь потихоньку превращаться в животное, а я бы не хотела быть животным, я все-таки хочу быть человеком.
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: Вика, не можем не спросить: как вам удается выглядеть так хорошо и держать фигуру в форме? Вы сидите на строгих диетах и активно занимаетесь спортом, или все дело в генетике?
Вика Цыганова: Это все вместе — и генетика, и уход за собой. Я с 15 лет занимаюсь, я всегда делала зарядку — до пота. Даже когда у меня были акне, прыщи, я ходила к косметологу, обливаясь слезами, мне все выдавливали, чистили, убирали. Если я занимаюсь спортом, то это всегда чуть-чуть больше, чем надо. На первом курсе института я очень сильно поправилась и потом худела до 4 курса, вплоть до дипломной работы, пока не вошла в свои 54 килограмма.
Ну и сейчас, собственно говоря, я так же вешу. Что я делаю постоянно, так это хожу в баню, прогуливаюсь на свежем воздухе, я люблю бывать на море и очень много гулять и плавать, общаться с природой. Мне кажется, если человек с природой общается, у него тоже как-то все правильно складывается с внешностью. Строгих диет я не придерживаюсь, хотя бывают периоды детокса, которые я тоже себе устраиваю.
Я люблю друзей, я люблю какие-то пикники у себя на природе, с шашлыками или с рыбой, и я могу себе позволить выпить вина и отдохнуть, но, конечно же, потом какие-то моменты оздоровительные нужно проводить. Я всегда пью БАДы, активные витамины, поддерживаю свой организм.
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: 28 октября вы отмечаете день рождения. Как собираетесь отпраздновать: на сцене или в кругу друзей и близких? Какие подарки для вас всегда особенно ценные и дорогие?
Вика Цыганова: День рождения я хочу отметить в кругу своих друзей, своей команды, которая меня поддерживала на проекте «Суперстар!». Многие люди меня не так хорошо знали, а в этом шоу могли увидеть меня и сильную, и слабую — настоящим живым человеком в полной красе. Со своими ранами в прямом и переносном смысле — ранами души и ранами тела, со своим несогласием, со своими какими-то ошибками в поведении.
Но я считаю, что для меня этот проект — полная победа! Полная! Вот просто, если существует Виктория, то это Виктория и есть. Потому что я победила себя саму, я победила ситуацию, в которой оказалась. Я поняла, что люблю людей, и поддерживаю людей и за них могу радоваться и переживать.
Поэтому я благодарю свою мамочку, своего мужа и всех, кто был рядом. Всех, кто находил силы меня поддерживать, не завидовать, не злорадствовать. Я благодарю врачей, которые со мной были все это время. Всех благодарю! Благодарю Господа за то, что я живая. Всем здоровья!
Фото: пресс-служба НТВ