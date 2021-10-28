Вика Цыганова — откровенно о личном: «Муж дарит дорогие подарки, а цветы нет»

В свой день рождения и в преддверии премьеры шоу «Суперстар!», в котором Вика приняла участие, она дала интервью Passion.ru и рассказала о сложностях участия в проекте, о своем многолетнем творчестве и секретах успеха, а также о счастливой жизни с мужем, продюсером и поэтом-песенником Вадимом Цыгановым.

Passion.ru: Вика, расскажите о проекте «Суперстар!», в котором вы принимали участие. Вы говорили, что не считаете себя артисткой шоу, тогда почему согласились стать участницей?

Вика Цыганова: Я никогда не принимала участия в шоу, не была винтиком системы, я драматическая актриса. Для меня важны драматургия, литература, смыслы, культурные ценности и коды. Шоу — это некое представление, это такой красивый блестящий фантик. Но ничто человеческое не чуждо и мне, и я тоже захотела попробовать себя в этом, как в чем-то новом для себя. Новый опыт всегда полезен, тем более это отличный шанс напомнить своей публике о себе. Я ее люблю и по ней скучаю. И я считаю, что в наше время важна поддержка. Поэтому телевидение я использовала для такой возможности — пообщаться через экран со своей любимой публикой.

Passion.ru: Кого-то из ваших коллег, которые тоже стали участниками, вы считаете своими главными соперниками?

Вика Цыганова: В этом шоу у меня не было соперников. Может, это слишком самонадеянно звучит, но... Я думаю, что Авраам Руссо был очень достойный, и все люди разные. Допустим, не стоит сравнивать нас с Любашей, она поэтесса, музыкант. Она молодец, что тоже приняла участие. Наташа Власова — она композитор, автор своих песен, это немножко другое, а актрис там не было. Конкурентами были бы Стас Пьеха или Маша Распутина, и можно было с Лерой Кудрявцевой в журналистике состязаться или с Сергеем Соседовым в музыкальной критике.