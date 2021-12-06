Сильно изменившийся после микроинсульта Добрынин впервые за два года появился на публике

В 2018 году Вячеслав Добрынин перенес микроинсульт, из-за которого оказался в больнице. С тех пор исполнитель хита «Не сыпь мне соль на рану» проходит длительную реабилитацию. Однако ему все еще не удалось полностью восстановить свое здоровье. Несмотря на это, народный артист России все же решил сделать подарок себе и поклонникам, придя на шоу «Суперстар. Возвращение».

Выпуск, в котором появился композитор, был полностью посвящен его творчеству. Участники шоу исполняли его музыкальные композиции. Сам Добрынин был в восторге от того, что ему посвятили целую передачу. Однако он извинился передо всеми за то, что за время отсутствия на телевидении немного разучился вести себя в кадре. «Заранее прошу прощения, что я говорю не очень уверенно. Впервые за два года я вошел в студию», — сказал.

Во время эфира музыкант как мог активно участвовал в процессе, общался с участниками и вносил свои комментарии. Он также отметил, что участие в программе стало для него невероятно знаковым событием. «То, что здесь происходит, для меня праздник», — заявил артист во время съемки.