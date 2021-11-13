Шура о былом богатстве: «В 1990-х деньги носили мешками, сейчас они достаются тяжелее»

В этом году певец принял участие в популярном шоу «Суперстар!» на телеканале НТВ, второй выпуск которого можно посмотреть 14 ноября в 20:10, и пообещал порадовать поклонников сюрпризами. Благодаря проекту Шура записал новую песню, которую уже скоро представит публике. В интервью Passion.ru артист рассказал, почему хотел оставить шоу, о том, как справился со звездой болезнью и зависимостью, а также объяснил, почему не общался с матерью 25 лет и какие у них отношения сегодня.

Passion.ru: Шура, в 2007 году вы уже принимали участие в шоу «Ты — Суперстар!», которое в прошлом году продюсеры решили возродить. Есть какие-то различия между тем, первым сезоном, и новым?

Шура: Безусловно, есть. Когда мы только начинали это все обыгрывать, тогда не было так много телевизионных шоу высокого уровня, какие сейчас выходят каждую неделю. Тогда все было немного слабее, но и год был тяжелый, и столько денег, наверное, не было у канала, чтобы сделать все так дорого, как сейчас они это сделали.

Passion.ru: Помнится, что в 2007 году вы хотели уйти из проекта, но тогда вас поддержал Иосиф Пригожин и уговорил остаться. С чем было связано ваше желание уйти, и не возникала ли эта мысль сейчас?

Шура: Тот год у меня был тяжелый, у меня в тот момент еще и зависимость была. Я это нисколько не скрываю и всегда об этом говорю. Мне было тяжеловато, потому что было очень много съемок, были еще какие-то непонятные сборы на 32 этаже башни, то есть была очень большая нагрузка.

В тот год меня Вадик Такменев уговорил, и в этот раз тоже. Я не очень хотел участвовать, но Вадик мне позвонил и сказал: «Сашенька, давай будем участвовать. Это будет красиво». Тем более все это снимал Андрей Царь, а ему я не могу отказать.

Я и в этом году хотел уйти на второй программе, потому что у нас не очень дружелюбная обстановка была за кулисами. Вроде тебе ходят все улыбаются, как говорится, в глаза — все божья роса. И когда еще Лолита говорила: «Вот 20 лет вас никто не видел». Но это не про меня, я всю жизнь работаю. Мне так эта фраза не понравилась.