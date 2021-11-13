Шура о былом богатстве: «В 1990-х деньги носили мешками, сейчас они достаются тяжелее»
В этом году певец принял участие в популярном шоу «Суперстар!» на телеканале НТВ, второй выпуск которого можно посмотреть 14 ноября в 20:10, и пообещал порадовать поклонников сюрпризами. Благодаря проекту Шура записал новую песню, которую уже скоро представит публике. В интервью Passion.ru артист рассказал, почему хотел оставить шоу, о том, как справился со звездой болезнью и зависимостью, а также объяснил, почему не общался с матерью 25 лет и какие у них отношения сегодня.
Passion.ru: Шура, в 2007 году вы уже принимали участие в шоу «Ты — Суперстар!», которое в прошлом году продюсеры решили возродить. Есть какие-то различия между тем, первым сезоном, и новым?
Шура: Безусловно, есть. Когда мы только начинали это все обыгрывать, тогда не было так много телевизионных шоу высокого уровня, какие сейчас выходят каждую неделю. Тогда все было немного слабее, но и год был тяжелый, и столько денег, наверное, не было у канала, чтобы сделать все так дорого, как сейчас они это сделали.
Passion.ru: Помнится, что в 2007 году вы хотели уйти из проекта, но тогда вас поддержал Иосиф Пригожин и уговорил остаться. С чем было связано ваше желание уйти, и не возникала ли эта мысль сейчас?
Шура: Тот год у меня был тяжелый, у меня в тот момент еще и зависимость была. Я это нисколько не скрываю и всегда об этом говорю. Мне было тяжеловато, потому что было очень много съемок, были еще какие-то непонятные сборы на 32 этаже башни, то есть была очень большая нагрузка.
В тот год меня Вадик Такменев уговорил, и в этот раз тоже. Я не очень хотел участвовать, но Вадик мне позвонил и сказал: «Сашенька, давай будем участвовать. Это будет красиво». Тем более все это снимал Андрей Царь, а ему я не могу отказать.
Я и в этом году хотел уйти на второй программе, потому что у нас не очень дружелюбная обстановка была за кулисами. Вроде тебе ходят все улыбаются, как говорится, в глаза — все божья роса. И когда еще Лолита говорила: «Вот 20 лет вас никто не видел». Но это не про меня, я всю жизнь работаю. Мне так эта фраза не понравилась.
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: Кого-то из участников считаете своими конкурентами?
Шура: Мы все были конкурентами, потому что Руслан Квинта нам делал шикарные аранжировки, он замечательный аранжировщик-композитор. У нас были и замечательные номера. Андрей Царь ставил такие безумные постановки: там и дождь на сцене, и чего там только нет.
Мы тут дружнее были, чем 13 лет назад в том шоу, но все равно терочки такие мелкие проходили. Но это нормально, это же шоу-бизнес, это же конкурс — тут надо выживать.
Passion.ru: Какие сюрпризы для зрителей вы готовите сегодня? Возможно, в одном из выпусков исполните новую песню?
Шура: Там каждый день — сюрпризы. Народ будет в шоке, когда смотреть будет. Там только от аранжировок можно с ума сойти. Все безумно красиво. Я сравниваю «Суперстар!» с теми шоу, которые сейчас заканчиваются на каналах: даже 3D-графика, которая у них дополняет все, не сравнится с нашим. У нас все натурально, все естественно: и снег идет, и дождь, и шесть мешков кленовых листьев ходили собирали по киностудии «Мосфильм». У нас все по-настоящему. Я люблю театральные постановки, но не ноу-хау с картинками, как сейчас рисуют на экране.
Артисты тоже все настоящие были. Обидно было, что потихонечку вылетать стали. Это новое условие, этого не было в прошлом году. Они интригуют, и эти условия интересные. Даже нам самим было интересно, потому что в прошлый раз в какой-то момент мне немного скучновато стало, так как мы все оставались, никто не уходил. А вот тут такая интрига получилась. Они молодцы в этом году, просто умницы.
Я взахлеб смотрел первое возвращение «Суперстар!», я с радостью наблюдал за моей любимой Алисой Мон, такие были номера шикарные. И Алиска в этом проекте тоже придет нас поддержать.
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: В 2007 году в финале проекта победила Азиза. Вы тогда не переживали, что не стали первым? И хотели бы вы сегодня стать победителем «Суперстара!»?
Шура: Я и в этом году ни о чем не переживал. Там какие-то баллы начинают считать, но это вообще не про меня. Я в тот раз на последнем месте был, и меня все устроило. И в этом году эфиры я все получил, все воскресения заняты нашими эфирами. Мне абсолютно не важно, кто там первый, кто второй, а кто третий.
Ладно, если бы нам еще миллионный приз за это давали, а здесь просто уважение народа. Уважение народа я и так всю свою жизнь имею. Для меня даже не было важно мнение судей — только Леры Кудрявцевой и Маши Распутиной. Кстати, я очень удивился, когда к нам в жюри пришла Диана Арбенина. Она такие слова благодарности наговорила. Так необычно было, потому что мы с Дианой вообще никогда не были знакомы.
Но все было интересно. Во-первых, снимает все Царь — это безумно талантливый режиссер, это безумный человек. Это было так красиво. У нас были шикарные костюмеры. Правда, то, что было на мне в прошлый раз, я все сложил и унес домой, а в этом году пришлось покупать какие-то наряды самому.
Passion.ru: Шура, хочется немного вернуться в прошлое и вспомнить, как вы стали известным. С чего началась ваша карьера? С какими трудностями пришлось столкнуться на пути к Олимпу?
Шура: Поверьте, ни с какими. Только в первые дни в Москве я прожил в Ботаническом саду, потому что меня выселили из гостиницы. Это была единственная трудность. Но все, кто позволил оставить меня в Ботаническом саду, так получили.
А потом появился Алишер, появился Игорь Григорьев. Все это сложилось буквально в одну неделю, я не был оставлен, мной стали заниматься капитально. Единственное, что я хотел изменить в своей жизни, — это не ругаться с мамой. Остальное — слава богу. Каждый день живем, это каждый день урок. Нужно выбрать из этого дня самое лучшее и сделать анализ в конце вечера. Так что у меня все в порядке.
Фото: Пресс-служба НТВ
Passion.ru: В конце 90-х вышли ваши главные хиты — «Холодная луна», «Ты не верь слезам», «Отшумели летние дожди» и другие, — у вас появилась армия поклонников, вас стали везде узнавать. Как вы справились с той популярностью? Была ли у вас звездная болезнь?
Шура: Конечно, была. Еще какая! Была звездная болезнь, была зависимость, и это было ужасно. Я сейчас это все вспоминаю, когда мои фанаты показывают какие-то съемки. Это было даже противно. Наверное, стоило это пройти, чтобы дальше нормально жить, не ходить по головам.
Мне корейцы, друзья, которые были со мной с первых дней, говорят: «Сашка, главное слово в жизни — это благодарность». Если будешь благодарным за все, что тебе люди делают, к тебе будет хорошее отношение. Я даже написал по этой теме песню «Твори добро».
Passion.ru: Как-то вы сказали: «Взлететь легко, а вот удержаться намного труднее». Как же вам удалось остаться на большой сцене?
Шура: В тот момент, когда у меня закончилась химиотерапия, начался проект «Ты — суперстар!». Замечательный Вадик Такменев несколько раз меня уговаривал, а я его обламывал, я не приезжал. Но он говорил: «Давай, тебе это надо!» За это я Вадику Такменеву очень благодарен. Поэтому и в этом году я согласился участвовать в этом замечательном проекте.
Вадик благодаря этому шоу меня тогда обратно на сцену поднял, вернул на нашу эстраду. Пусть у меня было последнее или предпоследнее место, но у меня там такие шикарные и самые лучшие песни были записаны: «Помолимся за родителей», «Я поля влюбленным постелю», «Странная женщина». Вадик зажег во мне желание снова работать и быть нужным.
В этом году я не мог ему отказать, когда он позвонил. Хотя мне пришлось убрать все гастроли, отказаться от выступлений, потому что были взяты предоплаты, и был наряжен балет в разных городах, и люди отрепетировали все номера. Пришлось вернуть предоплату, поставить все на паузу, но я с огромной радостью сейчас это все осознаю и благодарен и Вадику, и Лолите Милявской, Руслану Квинте и всем нашим.
Кстати, с Русланом мы записали на этом проекте новую песню, она называется «Девочка-космос», но все ее услышат после шоу. Оно дало мне очень много: девять шикарных песен, причем у меня нет ни одной проходной какой-то, все хиты абсолютные. Не буду все тайны рассказывать, нельзя.
Passion.ru: И, несмотря на славу, успех и повышенное внимание, вы чувствовали себя одиноким человеком. Именно из-за этого стали употреблять запрещенные вещества?
Шура: Не из-за этого, конечно. Просто появились первые деньги, появились люди вокруг, которые дилерами называются. Сначала это все было весело, на эмоциях, а потом, когда ты приезжаешь в яхт-клуб «Адмирал» и идешь на яхту к подруге, которая занималась запрещенными веществами. Я спросил: «Откуда такая яхта?» Мама ее вышла с нижней палубы и сказала: «Шурочка, ходи к нам чаще, мы вторую купим». Я сразу понял, куда деньги утекают.
Мы это пережили, поэтому всем добра и здоровья. Я пять раз проходил кодировку, у меня четыре ампулы в попе зашиты. В пятый раз мне не стали вшивать — просто меня очень хорошо пролили физрастворами. Я это не скрываю, слава богу, что все это закончилось. Просто каждый день нужно делать вывод, быть благодарным людям, и будет все хорошо.
Фото: Личный архив Шуры
Passion.ru: А потом вы узнали о своем страшном диагнозе — раке. Как приняли эту новость? Ведь у многих опускаются руки, и они жить не хотят после этого, а вы начали бороться за свою жизнь.
Шура: У меня все иначе, у меня руки не опускались. В тот момент у меня была замечательная подруга, дай бог ей здоровья. Это Нонна Шатова, она была главной управляющей в казино «Метелица». Ее муж Саша умер от онкологии. Я ей позвонил, объяснил, что что-то не то со мной. Она сказала, чтобы я собирался, мы поехали в Одинцово в военный госпиталь.
Меня там положили на томографию, и через два дня уже была назначена операция. Зависимость делает так, что ты ничего не чувствуешь. Да, рак немножко побаливал, но как-то я не придавал значения. Онкология зверски не болит — зверски химиотерапия проходит и облучение. В Библии рак называется «потаенный», потому что его очень трудно найти в человеке.
Поэтому и придумали томограф, который по миллиметру смотрит всего человека и находит опухоли. Честно скажу, я не расстроился, я принял это как должное. Позвонил Нонне, пошел купил пару трусов, носки, зубную щетку, пасту, все сложил, заехал по дороге в церковь, поставил свечки Николаю Чудотворцу и пошел на операцию.
Я к этому легко отношусь. У меня же столько операций в этой жизни было: и суставы меняли, и с зубами сколько лет я мучился. Вообще я доверяю нашим врачам и ни в какой Израиль, ни в какую Германию я никогда не поеду лечиться. У меня еще такая заживляемость хорошая: у меня ни швов не остается, ничего. Боженька бережет.
Passion.ru: Вас часто спрашивают: «Что бы вы изменили в своей жизни, если бы была такая возможность?» И в таких случаях вы отвечаете, что все равно бы хотели пережить болезнь и зависимость. Почему? Чему эти истории вас научили?
Шура: Единственная беда в моей жизни — это то, что мы поругались с мамой. А все остальное — было и было. Я же это пережил. Значит, мне нужно было это пережить, значит, мне Господь дает такой урок. Все это я прожевал и выплюнул.
С мамой мы наконец-то стали опять лучшими друзьями, ежедневно у нас созвон — утром и вечером. Но 25 лет мы, конечно, безумно скучали друг по другу. Такое испытание не для слабонервных людей.
Passion.ru: Как-то вы сказали: «Утром проснулся — новая звезда появилась, вечером ложишься спать — ее уже нет». А как вы относитесь к творчеству молодых исполнителей? Слушаете кого-то?
Шура: Я замечательно к ним отношусь. Просто всем им желаю, чтобы они не стали заложниками одного хита. Когда Niletto и Zivert делают каждую песню — это все хиты. Когда Artik&Asti делает каждый раз хиты — это так круто. Найти хит, найти эту мелодию — это прикольно, мне это очень нравится. Я люблю наше поколение.
Passion.ru: Кстати, Artik&Asti недавно сообщили, что расстаются.
Шура: Ну чего вы хотите? Это же шоу-бизнес. Теперь это два кошелька, еще больше будет туров: один в одну сторону поедет, другая — в другую. Это нормально.
Фото: Личный архив Шуры
Passion.ru: Кстати, многие ваши коллеги в последнее время «молодятся» и записывают дуэты или, как сейчас модно говорить, фиты с современными певцами. Например, Филипп Киркоров — с Егором Кридом и Давидом Манукяном, Николай Басков — с Даней Милохиным. Как вы относитесь к таким коллаборациям? Хотели бы с кем-то из молодых артистов записать дуэт?
Шура: Я не записываю дуэты. У меня только есть замечательный дуэт со Светланой Сургановой, песня называется «Молитва». Она даже читает псалом из Библии. У нас тогда шикарный был дуэт, но вообще я не их сторонник, это такое неблагодарное занятие.
Нужно встречаться, куда-то ехать: он к тебе, ты к нему. Нет. Я самодостаточный артист, я хочу заниматься своим творчеством. В рамках какого-то шоу я могу спеть дуэтом, в рамках нашего шоу есть дуэт, но не буду говорить с кем.
Филиппу хотелось быть ближе к молодежи, поэтому он это сделал, и у него это хорошо получилось. У Баскова тоже хорошо получилось. Песня «Золотая чаша» мне вообще очень нравится. Я хорошо отношусь к этому молодому юноше Даньке Милохину.
Passion.ru: А вообще из шоу-бизнеса вы с кем-то дружите?
Шура: У меня очень сложный характер. Дружим. Но в чем заключается наша дружба? Мы не созваниваемся каждый день. Да, моя подруга Милявская Лолита, Люба Успенская, Ира Аллегрова, Наргиз Закирова. Вот с ней мы, кстати, чаще общаемся. Хотя, когда она в Америке, то реже. Мы не звоним друг другу каждый день, но мы в хороших отношениях.
Мы никогда ничего плохого не скажем и всегда заступаемся за каждого, если на кого-то начинают наезжать и говорить что-то плохое, мы все в атаку пойдем. В этом дружба и заключается. В шоу-бизнесе никто не дружит каждый день. Люди даже живут окна в окна и не общаются. Так, когда встречаемся в аэропортах, на вокзалах, говорим друг другу: «Привет».
Но когда я в каком-то городе узнаю, что мой друг поет, я сдвину мой график — репетиции, массажи и бассейны — и поеду на концерт к этому человеку, чтобы обрадовать его своим появлением. От меня так обалдела Ани Лорак, когда я вышел к ней с корзиной роз. Я специально задержался на один день, чтобы посетить ее концерт.
Мне нравится делать такие подарки, но прямо чтобы со всеми дружить — такого нет, не общаемся мы так. Если только в одном подъезде живем, вот тогда, может, да. У всех свой график, у всех своя работа, у всех громадные коллективы. Тут даже не дружба, а уважение и благодарность.
Passion.ru: Шура, вы говорите, что у вас очень сложный характер, поэтому вам трудно с кем-то ужиться. Пытаетесь как-то с этим бороться, что-то изменить в себе?
Шура: Это им сложно со мной ужиться, а не мне. Если ты хочешь жить с человеком, прими его таким, какой он есть. Вот и все. Я ни на какие уступки никогда не иду, я живу своей жизнью, по своим законам. Уступать кому-то в чем-то я никогда не буду.
Passion.ru: Ровно три года назад появилась сенсационная новость о вашей смерти. Коллеги и поклонники забили тревогу и выдохнули, когда вы вышли на связь. Тогда вы сказали, что вам приятно быть в числе тех звезд, которым приписали смерть. Почему?
Шура: Мне Билан позвонил и сказал: «Слушай, и тебя сегодня похоронили. Меня хоронили раз сто уже». Я такой: «Хватит, у меня уже сегодня миллиард звонков». (Смеется.) У меня мама в слезах была, вот самое ужасное, что она в это поверила.
Моя бабушка была волевая, она запретила плакать у нее на похоронах, сказала, чтобы все пели ее любимые песни. Она говорила, что идет в рай, а не в ад. Поэтому я к смерти хорошо отношусь — каждому свое время. Тем более у меня есть замечательный друг Костя, он гробовщик, у него похоронное бюро. Мне подарили уже белый гроб, про это писали все газеты.
У меня есть место на кладбище, там посадили уже березку. Я к этому отношусь, как в Индии: веселимся, танцуем, гуляем. Обидно уходить из этой жизни по своей глупости — из-за болезни, например. А когда приходит твой возраст, твой срок, тогда это замечательно. Я думаю, у меня так все и будет. Как Господь решит, так и будет.
Фото: Личный архив Шуры
Passion.ru: Несколько лет назад вы планировали приобрести жилье и взять ипотеку. Сейчас вы уже в новой квартире живете?
Шура: Я уже взял ипотеку и скоро переезжаю — через четыре недели мне ключи обещали отдать. Но я сейчас пока туда не поеду, я останусь в съемной квартире, потому что там минимальный ремонт, который делала компания. Но такой мне не нужен. Я хочу заехать, чтобы все было красиво, дорого и богато. Может, войдем в какой-то проект по ремонту.
Это небольшая квартира. Я вот пожил в большой, которую отдал по своей глупости. Она была настолько громадной, что я даже в одном помещении не появлялся по полгода. Моя домработница приходила и говорила: «Там пыль лежит и следов твоих даже нет». Так я туда не ходил. Зачем одному человеку столько метров?
Passion.ru: А с критикой вам часто приходится сталкиваться? Как относитесь к хейтерам: пытаетесь поставить их на место или уже не обращаете на них внимания?
Шура: Замечательно отношусь к хейтерам. Я так по ним скучаю, потому что они пропали с моей странички. Я не думаю, что мой директор убирает эти комментарии, потому что я очень рано встаю, в семь утра, а их нет. Я хейтеров просто уже зову, но им сложно мне писать, потому что у меня такая армия поклонников, что они тут же начинают им отвечать.
У меня очень богатые поклонники. Я стал петь в те годы, когда все начали подниматься в бизнесе. Я сейчас такого возраста, как все мои банкиры и банкирши, которые чего-то добились в этой жизни. А добивались они на фоне моих песен. У меня громадная армия поклонников во всем мире, и они все достаточно обеспеченные люди. В этом плане мне везет: я не приезжаю на дешевые концерты, у меня все дорого и богато.
Они уезжали в Германию, в Австрию с моими кассетами. Они их слушали до дыр, и в благодарность я сейчас работаю на всех этих мероприятиях. Мне очень повезло с тем временем. Если все эти сбитые летчики говорят: «Ой, нет работы». Так надо было в то время не сидеть, а работать в поте лица, удивлять и радовать, и все получилось бы.
Фото: Личный архив Шуры
Passion.ru: Шура в 90-х годах и Шура в 2021 – это разные личности?
Шура: Это абсолютно разные люди. Шура в 90-х — это человек, который ходил по головам, который никого ни во что не ставил. Такие абсолютные нарциссизм и эгоизм к тому же были. А онкозаболевание дало переосмысление всей жизни, всех своих поступков. Когда прошла химиотерапия, я сделал выводы, каким я должен быть и насколько благодарным людям — не на словах, а на деле.
Я не верю в гороскопы, я верю в нумерологию. Цифры — это что-то такое космическое, потому что все в этом мире построено на них. Сейчас я другой, конечно. Тогда носили мешками деньги, сейчас они достаются тяжелее.
Passion.ru: Шура, как-то вы сказали, что считаете себя сильным человеком. В чем проявляется эта сила?
Шура: Во всем. Пережить то, что пережил я — этого врагу не пожелаешь. Я такого врагам не посоветую, потому что если даже посоветую, то они не доживут. Все это нужно было отстоять, прожить, выдержать, даже эту сильнейшую зависимость, которая была в жизни, и от алкоголя тоже. Четыре ампулы у меня зашиты, а ведь это непростая операция: неделю лежишь на капельницах, тебя чистят и промывают. С этим справиться психологически очень сложно.
Но самое трудное время было в жизни, когда я поругался с мамой. Я запрещенные вещества тогда и начал употреблять, потому что очень сильно было обидно, что у тебя нет мамы. Я даже директрису свою назвал мама Марина, ее до сих пор так зовет вся страна. Надо было кому-то говорить это слово — мама. Поэтому решил ее так называть — мамой Мариной.
Люди, верьте в себя, верьте в свои силы, не ходите по головам и каждый вечер благодарите Бога, что вы легли и проснулись утром здоровенькими.
Фото: пресс-служба НТВ, личный архив Шуры