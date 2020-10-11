Елена Ксенофонтова честно рассказала о четырех абортах и измене мужа

Звезда сериалов «Кухня» и «Элеон» Елена Ксенофонтова приняла участие в известном шоу «Секрет на миллион», бессменной ведущей которого является Лера Кудрявцева. Елена рассказала о подробностях своей личной жизни и трех браках. Когда ей было 19 лет, она связала свою жизнь с Игорем Липатовым, однако спустя 11 лет они решили развестись. Вторым супругом звезды стал продюсер Илья Неретин, с которым они сыграли свадьбу в 2003 году. Этот брак тоже закончился разводом, но в браке у звездных родителей родился сын Тимофей. Третим избранником стал юрист Александр Рыжих, от которого Елена родила красавицу-дочь Соню. О своем желании участвовать в телешоу Елена написала на своей странице в Instagram.