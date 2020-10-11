Елена Ксенофонтова честно рассказала о четырех абортах и измене мужа
Фото: @elena_ksenofontova_official / Instagram
Звезда сериалов «Кухня» и «Элеон» Елена Ксенофонтова приняла участие в известном шоу «Секрет на миллион», бессменной ведущей которого является Лера Кудрявцева. Елена рассказала о подробностях своей личной жизни и трех браках. Когда ей было 19 лет, она связала свою жизнь с Игорем Липатовым, однако спустя 11 лет они решили развестись. Вторым супругом звезды стал продюсер Илья Неретин, с которым они сыграли свадьбу в 2003 году. Этот брак тоже закончился разводом, но в браке у звездных родителей родился сын Тимофей. Третим избранником стал юрист Александр Рыжих, от которого Елена родила красавицу-дочь Соню. О своем желании участвовать в телешоу Елена написала на своей странице в Instagram.
Вот и меня занесло на «Секрет на миллион». Какие-то три года переговоров, и я сдалась)). Зачем? Так было нужно. И гештальт закрыла, и деткам помогла. И жизнь продолжается! Сегодня показывают. Где-то уже показали. Пишите впечатления. Хейтеров не боюсь, я их удаляю)))
— написала Елена Ксенофонтова.
В эфире Елена рассказала, как узнала об изменах ее первого экс-супруга Игоря Липатова. Дело в том, что актриса договорилась встретиться со знакомым в ресторане, и отправилась домой, чтобы переодеться после работы, где застала супруга. Однако Игорь заявил о желании остаться в постели отоспаться, а Елена соврала ему, что уезжает на репетиции. В ресторане Елена со знакомым столкнулись в дверях с Игорем и его загадочной девушкой. Пары не стали выяснять отношения на публике и продолжили ужин.
Заслуженная артистка так же рассказала, что могла бы сейчас растить шестерых детей, а не двух: «Это мой самый страшный грех, который я отмаливаю. Вряд ли я отмолю». По словам Елены, первые два аборта она сделала по состоянию здоровья, поскольку врачи рекомендовали ей срочно прервать беременность на третьем месяце из-за проблем с ногами. В другой раз ситуация была аналогичной.
Фото: @elena_ksenofontova_official / Instagram
К слову, недавно мы писали, как Елена Ксенофонтова отсудила дочь у мужа-абьюзера: «Хочется смеяться и выть одновременно». 47-летняя актриса доказала право на воспитание дочери и поделилась эмоциями в блоге.
Фото и видео: @elena_ksenofontova_official / Instagram
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