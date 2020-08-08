Актриса Елена Ксенофонтова отсудила дочь у мужа-абьюзера: «Хочется смеяться и выть одновременно»

«Пусть очередная. Пусть, вовсе не гарантирующая того, что через пару месяцев мой оппонент не придумает еще какой-нибудь извращенный повод для начала нового судебного процесса, с целью окончательного отравления моей жизни (ведь фантазия его в этом смысле, как и жажда мести, безграничны), но ПОБЕДА!!! Хочется смеяться и выть одновременно. Хочется спать. Хочется уже наконец начать жить», — поделилась Елена эмоциями.

В феврале дочери актрисы Софии исполнилось девять лет. Ее отец — адвокат Александр Рыжих — использовал все свои таланты, чтобы отобрать девочку у матери. Мужчина был обижен на то, что Елена ушла от него после девяти лет совместной жизни, обвинив в измене, агрессии и насилии. В том же обвинил ее и он.

В первый раз Елена вышла замуж в 1994 году за Игоря Липатова, через 11 лет они развелись. Вторым супругом Ксенофонтовой, от которого в 2003 году у нее родился сын Тимофей, стал известный продюсер Илья Неретин. Александр был третьим (гражданским) мужем актрисы.