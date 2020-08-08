Актриса Елена Ксенофонтова отсудила дочь у мужа-абьюзера: «Хочется смеяться и выть одновременно»
Фото: Пресс-служба
«Думайте, что считаете нужным, но я не могу, а главное не хочу больше держать это в себе! Не сегодня. Потому что сегодня — ПОБЕДА!!! Четыре года. Четыре года я живу "короткими перебежками" от процесса до процесса, от заседания до заседания, от провокации до следующего унижения. Четыре года судебных тяжб, которым предшествовали девять лет физического и психологического насилия!!! Четыре года я вынуждена была неустанно доказывать, что не хулиганка, не убийца, не мошенница; что достойна называться матерью, потому что не наркоманка, не пьяница, не тунеядка, что психически здорова и просто люблю своих детей. А сегодня ПОБЕДА», — написала она в блоге.
«Пусть очередная. Пусть, вовсе не гарантирующая того, что через пару месяцев мой оппонент не придумает еще какой-нибудь извращенный повод для начала нового судебного процесса, с целью окончательного отравления моей жизни (ведь фантазия его в этом смысле, как и жажда мести, безграничны), но ПОБЕДА!!! Хочется смеяться и выть одновременно. Хочется спать. Хочется уже наконец начать жить», — поделилась Елена эмоциями.
В феврале дочери актрисы Софии исполнилось девять лет. Ее отец — адвокат Александр Рыжих — использовал все свои таланты, чтобы отобрать девочку у матери. Мужчина был обижен на то, что Елена ушла от него после девяти лет совместной жизни, обвинив в измене, агрессии и насилии. В том же обвинил ее и он.
В первый раз Елена вышла замуж в 1994 году за Игоря Липатова, через 11 лет они развелись. Вторым супругом Ксенофонтовой, от которого в 2003 году у нее родился сын Тимофей, стал известный продюсер Илья Неретин. Александр был третьим (гражданским) мужем актрисы.
Фото и видео: Instagram, архивы пресс-служб
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