Ксения Собчак в чалме и с алыми губами собрала комплименты фанатов: «Красивая бедуинка»

Ксения Собчак в конце октября летала с семьей отдыхать в Дубай. Ранее телеведущая рассказывала, что никогда не сообщает в социальных сетях свое местонахождение в реальном времени: информация о ее отпусках и перемещениях появляется с задержкой. Так было и в этот раз. Видео из самолета она разместила, когда уже вернулась из Эмиратов. Это же подтвердило и видео, появившееся в сториз ее бывшего мужа Максима Виторгана. Он показал, как играет с загорелым сыном Платоном в то время, как, по словам Ксении, она должна была быть с малышом за границей.

И теперь Собчак дозированно показывает яркие фото из отпуска. Она показала подпискам свой портрет, на котором позирует в алой чалме и с помадой на губах такого же цвета.

«Мои правила просты: в Дубае веди себя, как просят дубайцы, в Европе — как европейцы», — подписала на снимок.