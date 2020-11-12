Ксения Собчак в чалме и с алыми губами собрала комплименты фанатов: «Красивая бедуинка»
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
Ксения Собчак в конце октября летала с семьей отдыхать в Дубай. Ранее телеведущая рассказывала, что никогда не сообщает в социальных сетях свое местонахождение в реальном времени: информация о ее отпусках и перемещениях появляется с задержкой. Так было и в этот раз. Видео из самолета она разместила, когда уже вернулась из Эмиратов. Это же подтвердило и видео, появившееся в сториз ее бывшего мужа Максима Виторгана. Он показал, как играет с загорелым сыном Платоном в то время, как, по словам Ксении, она должна была быть с малышом за границей.
И теперь Собчак дозированно показывает яркие фото из отпуска. Она показала подпискам свой портрет, на котором позирует в алой чалме и с помадой на губах такого же цвета.
«Мои правила просты: в Дубае веди себя, как просят дубайцы, в Европе — как европейцы», — подписала на снимок.
Фото: www.instagram.com/xenia_sobchak/
«А в России как?», «Правильно, уважаем обычаи и традиции тех стран, в которых бываем. Браво», «Красивая бедуинка», «Вам идет красный», «Ох, Ксения, губы алые, не по-дубайски», «Марокканская принцесса», «Крутой образ», «Классное фото», «Шахиня», «Какая же вы красивая», — похвалили Собчак поклонники.
Ранее Ксения публиковала романтичное фото с мужем Константином Богомоловым, а до этого рассказывала, что переболела с сыном коронавирусом.
Фото и видео: Instagram Ксении Собчак
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