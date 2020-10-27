Ксения Собчак заразилась коронавирусом: «Уже почти вылечилась»

Новости о том, что у Ксении Собчак подтвердили коронавирус, появились уже несколько дней назад, но она эти сведения опровергала. И теперь ей пришлось признаться, что COVID-19 все же подхватила.

В эфире своей программы «Док-Ток», которую она вела удаленно, Собчак призналась, что заболела. «Дело в том, что я перенесла коронавирус. Сейчас мне уже лучше, я дома, практически выздоровела», — рассказала она, добавив, что в студии ей находиться пока рано.

Также Ксения рассказала, что летом вирус нашли у ее сына Платона, после чего вся семья ушла в самоизоляцию.

В начале первой волны коронавируса, которая пришлась на весну, Собчак не скрывала, что ситуация ее тревожит. Ксения рассказывала, что накануне массового закрытия всех общественных мест ее семья запаслась провизией на полгода.

В телеграм-канале «Кровавая барыня» Собчак призывает всех соблюдать меры предосторожности, носить маски и пользоваться средствами личной гигиены. Там же Ксения выражает надежду, что в России не будет очередного массового закрытия всего и всех.

Напомним, по данным на 26 октября 2020 года, в России зафиксировали 17 347 новых заболевших за сутки (+637).

Роспотребнадзор с 28 октября ввел в России всеобщий масочный режим: теперь их надо носить во всех местах скопления людей — в транспорте, на остановках, в лифтах. Также с завтрашнего дня огранена ночная работа заведений общепита.